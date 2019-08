Dětská hvězda Yvetta Kornová:Bratrova kariéra jí zničila život, chytá ale návrat

Pokud v dívence na úvodní fotografii poznáváte Žanetu z dětského filmu Přijela k nám pouť, pak hádáte správně. Její představitelku Yvettu Kornovou (57) byste však po letech poznali těžko. Podepsal se na ní dlouholetý boj s alkoholem a drogami i smutek z rozvrácených rodinných vztahů.

Někdo by byl možná hrdý na to, že jeho bratr je slavný zpěvák. Yvetta, sestra Jiřího Korna, tím však trpěla. "Všichni mi pořád předkládali, že za to, kde jsem, vděčím jemu," přiznala herečka po letech. "Dělala jsem proto věci, které byly na škodu. Chodila jsem špinavá, nosila jsem roztrhaný kalhoty, abych mu dělala ostudu."

Yvetta přitom nakročila hereckou kariéru čistě bez bratrovy pomoci. Filmoví tvůrci si ji vybrali do snímku Přijela k nám pouť ve škole, stejně jako řadu jiných dětí.

Po základní škole se vydala studovat konzervatoř a Karel Smyczek ji tehdy obsadil do svého debutu Housata. Nálepku "sestra slavného bratra" ze sebe ale nesetřásla. Už v druhém ročníku studia zanechala, živila se jako rekvizitářka nebo osvětlovačka a sem tam dostala nějakou nabídku k natáčení. Bohémský životní styl ji svedl k alkoholu. V devatenácti letech se přistihla, že jen kouká na televizi, plete svetry a pije. "Ten alkohol pro mě znamenal otupění, abych ten den nějak přežila. A to mi vlastně zůstalo dodneška," vysvětlila Yvetta v televizním pořadu 13. komnata.

Skoncovat s démonem nedokázala ani poté, co se provdala a přivedla na svět tři děti. Bylo to vlastně ještě horší, protože manžel přinesl domů drogy a Yvetta neodolala pokušení. Nakonec to byl paradoxně manžel, kdo na ni zavolal sociálku a postaral se o to, aby jí děti byly odebrány. Nesměla se o ně starat celé dva roky.

Z filmové branže se Yvetta přesto zcela nevytratila. A dává si záležet, aby něco nepokazila. Když před několika lety natáčela seriál Bastardi, podle zdrojů ze štábu byla na place vždy střízlivá a nikdy nepřišla pozdě. Díky tomu na ni režiséři zcela nezanevřeli a pořád se jí ozývají. Jen v rodině to neklape, jak by mělo: ze třech dětí se s Yvettou stýká jen jedna dcera. Herečka je černou ovcí rodiny i v očích vlastních potomků. S bratrem Jiřím se však údajně už dávno usmířila.