Ve třinácti hladil ve filmu odhalené ňadro, pak Dan Šedivák propadl jiné vášni

Počátek 80. let se v naší zemi ohlásil mimo jiné filmem Karla Smyczka Jen si tak trochu písknout. Bylo vidět, že se doba uvolňuje, a s ní i mravy. Ve snímku o trampotách dospívajících školáků se objevily odvážné scény, kvůli kterým se komunistická cenzura zdráhala vpustit film do kin.

V hlavní roli se představil Daniel Šedivák, jehož filmoví tvůrci vybrali po náročném dvouměsíčním konkurzu, kam tehdy zavítalo dva tisíce dětí. Danielovi prý k úspěchu pomohlo netradiční sako, které mu maminka na poslední chvíli koupila, aby na konkurz přišel slušně oblečený. "Bylo to opravdu skvělé sako a nakonec jsem v něm odehrál celý film. To maminka ani netušila," svěřil se herec po letech.

Zatímco jeho filmový parťák Michal Suchánek hrál chlapce ze spořádané rodiny, on sám dostal úlohu nezdárného synka z neurovnaných poměrů, jehož otec nejde daleko pro ránu. V roli otce se objevil Bronislav Poloczek, který prý Danielovi na place uštědřil nefalšovanou bolestivou facku, až si vysloužil napomenutí režiséra. "Potom se omlouval. On nebyl agresivní, zkrátka to jenom v tu chvíli neodhadl," vysvětlil Daniel.

Mnohem více si coby třináctiletý puberťák užil scénu, v níž odhalil dívce ňadro a hladil ho. "Vzpomínám si, že jsme si dali dokonce francouzáka, což režisér nečekal," přiznal herec. Scéna se musela přetočit, protože se Smyczek obával zkostnatělé komunistické cenzury. Ta nakonec zakročila i proti "odhalenému ňadru" a film načas zakázala, ale posléze ho zase povolila, ovšem s označením "do 14 let nepřístupný".

Svou filmovou partnerku už Daniel víckrát neviděl. Zato se mu otevřely dveře do filmového světa a začal dostávat další, i když drobnější role. Zahrál si v kultovním snímku Sněženky a machři i v oblíbeném seriálu Třetí patro.

Na konzervatoř se však nepřihlásil. Místo toho se vyučil uměleckým truhlářem a pro Filmové studio Barrandov vyřezával kulisy. Stávalo se, že pak hrál v interiérech, na jejichž výrobě se sám podílel.

Po revoluci ho zlákalo černé divadlo, které tehdy založil jeho herecký kolega Michal Kocourek. Tato práce ho natolik pohltila, že další filmové nabídky už odmítl. Kromě hraní se věnuje také scénografii a výrobě rekvizit. Díky divadlu procestoval střední a jižní Ameriku a nikdy nelitoval, že filmování pověsil na hřebík.