Kateřina Brožová (56) patří mezi nejpůvabnější české herečky, které snad dokázaly zastavit čas. I přesto, že v osobním životě nemá štěstí na muže, tak v tom profesním se jí daří po všech stránkách. Navíc patří mezi naše nejlépe oblékané celebrity a prakticky nikdy se jí nestalo módní faux pas.

Neštěstí v lásce, štěstí v profesi

Kateřina Brožová patří mezi naše nejoblíbenější herečky. Spoustu lidí si ji zapamatovalo hlavně díky legendárnímu seriálu Pojišťovna štěstí, ve kterém hrála matku Nikol Leitgeb. Kateřina v profesní sféře exceluje nejenom jako herečka, ale také jako moderátorka nebo zpěvačka. Za to v jejím osobním životě to bohužel dost skřípe.

V roce 1997 si vzala za muže movitého podnikatele Zdeňka Tomana, se kterým má jedinou dceru Kateřinu, která vyrostla v krásnou mladou dámu. Jejich manželství se ale rozpadlo v roce 2004, a to kvůli podnikatelově údajné žárlivosti. Dcera ji ale nejenom dělá velkou radost, ale čím je starší, tím je více podobná své půvabné mamince. Geny holt nezapře.

Od roku 2012 do roku 2018 randila s bývalým mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Ten z ní udělal na své tehdejší TV Barrandov hvězdu. Kateřina moderovala několik pořadů a také hrála v několika seriálech. Dokonce mělo přijít i na zásnuby, ale ze svatby nakonec sešlo a nahradil ji hořký rozchod. Herečka nikdy veřejnosti neprozradila, co byl skutečný důvod jejich rozchodu.

V minulosti randila Brožová ještě s kontroverzním slovenským politikem Borisem Kollárem, se kterým chtěla údajně i dítě. Jejich vztah ale vydržel pouhého půl roku a poté se rozešli. Důvodem měly být rozdílné pohledy na život a pracovní vytíženost. Jejím partnerem byl i miliardář Peter Kovarčík, který zemřel v roce 2015.

Ani po padesátce neztratila šmrnc

Co se týče módy, drží se Kateřina Brožová vždy na předních příčkách. Na společenských akcích se jí snad nikdy nepřihodilo žádné výraznější faux pas a s klidem může být inspirací pro všechny ženy po padesátce. Herečka většinou sází na klasickou eleganci a daří se jí to i přesto, že je majitelkou větších ňader, které bývají občas problém.

Kateřina Brožová je jedna z mála, která se vyloženě neřídí dle trendů a oblečení, které je zrovna in. Místo toho sází na neotřelou klasiku a rozhodně se nebojí barev. Mezi její oblíbené materiály můžeme zařadit satén, který už dávno nepatří jenom do ložnice v podobě noční košilky či pyžama.

Není tomu tak dávno, kdy vyrazila v oslnivých zelených saténových šatech, které měly výstřih do véčka, ale nebyly vulgární. Jednoduché, ale smyslné šaty doplnila stříbrnými a černými doplňky. Nemusela ani příliš experimentovat s make-upem a to se vyplatilo. V takém případě můžete zvolit buď páskové lodičky nebo klasické černé s uzavřenou špičkou.

Když chce mít Kateřina pohodlí, ale zároveň být šmrnc, tak zvolí plisovanou sukni, kterou nikdy nic nezkazíte. Tu doplní klasickým bílým trikem a přes sebe hodí koženou černou bundičku, která je na poli módy hvězdou stálicí již několik desítek let. Aby byl komfort zachován tak, jak si herečka představuje, celý outfit doplní teniskami nebo sandálky na nízkém klínku.

Nebojte se zvířecích vzorů

Po padesátce by se ženy neměly bát se rozvášnit na poli módy. Hodně diskutované jsou zvířecí vzory, které jedni milují a druzí nenávidí. Pokud zvolíte model s příliš hlubokým výstřihem nebo velmi krátký, může to působit koketním až vulgárním dojmem. Jestli se ale v tomhle ohledu bude držet trochu zkrátka, máte v tomto ohledu zelenou i po padesátce.

A to samozřejmě ví i Kateřina Brožová, která má v šatníku několik zvířecích vzorů. Před nějakým časem oblékla dlouhé šaty s tříčtvrtečními rukávy a zvířecím vzorem. Od výstřihu tentokrát téměř upustila a jak se zdá, tak se to vyplatilo. Herečce outfit náramně slušel a ostudu si určitě neuřízla. Střídmost je evidentně její motto, protože se ho snaží držet i co se líčení nebo úprav fotek týče.

"Chci, aby mi to slušelo a ukazovalo to atmosféru, krásu prostředí a tak dále. Vydávám tedy ty, s nimiž jsem spokojená. Žádné další úpravy na fotkách nedělám. Nevím, co je filtr. Snad ani podobné věci zatím nepotřebuju. Ten, kdo mě sleduje, vidí můj skutečný život. Obecně nemám potřebu realitu přikrášlovat. Dávno mi není dvacet, leccos jsem zažila, stojím nohama pevně na zemi," řekla v rozhovoru pro Novinky.cz

