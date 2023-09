Ve světě, kde jsou bezpečnostní opatření na letištích přísnější než kdy jindy, se někteří cestující stále pokoušejí o odvážný kousek - propašovat do letadla bizarní předměty. Od hadích černých pasažérů až po šokující umělecká díla z krádeží - zde je deset případů, které vám vyrazí dech.

Jaké šílené věci se pasažéři pokusili propašovat do letadla? Seznam deseti z nich jsme pro vás sestavili.

Zajímavá nádivka do kuřete

Ve Fort Lauderdale se cestující pokusil propašovat zbraň do dutiny syrového kuřete stejně, jako dáváme nádivku k víkendovému obědu. TSA celou kauzu vtipně nazvala "spiklenecké kuře", ale tato hra s ozbrojeným ptactvem neprošla a byla odhalena. Co se stalo s tím, kdo se pokoušel zbraň propašovat, nevíme.

Picassova skica

Na letišti Ibiza byla zabavena Picassova skica v hodnotě téměř půl milionu dolarů (461 000 dolarů). Cestující se ji pokusil vydávat za pouhou kopii s falešnou stvrzenkou, ale úřady tuto šarádu prokoukly.

Jedovatý had nebo páv jako emocionální podpora

Boa Constrictor neboli hadí podpora. Všichni jsme slyšeli o psech, kteří poskytují emocionální podporu, ale co čtyřmetrový hroznýš? Floridská cestující se pokusila propašovat hroznýše Bartholomewa na palubu letadla tak, že ho uložila do příručního zavazadla. Tento plazivý společník však nebyl na palubu vpuštěn ani se statusem emocionální podpory.

Zvířata s emocionální podporou vyvolávají v letecké dopravě kontroverze již dlouho. Jiný případ se stal v roce 2018, kdy se společnost United Airlines potýkala v New Jersey s neobvyklým potenciálním cestujícím: pávem Dexterem. Majitel ptáka, brooklynský umělec, chtěl koupit Dexterovi letenku, ale to společnost zamítla s tím, že Dexter nesplňuje požadavky na váhu a velikost pro let.

Celá smečka aneb archa Noemova na palubě

Dva cestující byli v Bangkoku zadrženi se 109 živými zvířaty, včetně 50 ještěrů, 35 želv a 20 hadů, které měli schované v kufrech. A není to novinářská kachna! Je to skutečně příběh o tom, že se cestující pokoušeli odletět s více než stovkou zvířat.

Nevybuchlá munice

Americká rodina na dovolené v Izraeli se rozhodla přibalit si do zavazadla nevybuchlou munici, kterou našla na Golanských výšinách. Vedlo to k evakuaci letiště, což dokazuje, že suvenýry by měly být bez schopnosti vybuchovat.

Raketomet

Je nám asi všem jasné, že cokoli, co může zničit letadlo, je na letišti obvykle odmítáno a není do přepravy přijato. Ostatně, i některé zcela běžné věci k našemu údivu často neprojdou. V červenci 2019 našla kontrola na mezinárodním letišti Baltimore/Washington v odbaveném zavazadle muže raketomet. Ukázalo se, že muž byl voják, který se vracel domů z Kuvajtu a chtěl mít jen jedinečný suvenýr ze své služby na Blízkém východě. Muž byl nakonec po výslechu propuštěný, ale jeho raketomet byl zabaven požárním inspektorem.

Pomalý hrnec napěchovaný penězi

Na Loganově mezinárodním letišti v Bostonu vzbudil pozornost cestující, který objevil 10 000 dolarů srolovaných v pomalém hrnci. Ukázalo se, že volně ložené peníze v kuchyňském spotřebiči nejsou tou nejlepší kombinací na cesty.

close info Profimedia zoom_in Dlouhá léta se vědci shodovali, že náš strach z hadů, pavouků a jiných tvorů s příliš mnoha, nebo vůbec žádnýma, nohama, je výsledkem evoluce.

Tarantule za více než 200 dolarů

Německý cestující v Bogotě šokoval úředníky, když si do kufru přibalil 232 živých tarantulí, 67 švábů a další hrůzostrašné potvory. Vše prý bylo určeno pro akademický výzkum, ale povolení zjevně chybělo. Na palubu samozřejmě ani on vpuštěn nebyl, proto arachnofobici i ostatní cestující mohli v klidu spát…

Černý pasažér čivava Icky

Při pokusu o odbavení na let do Las Vegas našel texaský pár svou čivavu Ickyho, jak se schovává v kovbojské botě. Icky se naštěstí v pořádku dostal do péče příbuzných a nakonec neodletěl. To by byl sice černý pasažér, který by asi šok nezpůsobil, ale přece jen, za letenky platí i psi…

Obří suchozemští hlemýždi

Nigerijská cestující se pokusila vzít na palubu 15 obřích suchozemských hlemýžďů. Tito hlemýždi přenášejí parazita, který může u lidí způsobit vzácné formy meningitidy. Zůstává záhadou, proč je měla žena u sebe.

I když jsou tyto bizarní pokusy o pašování šokující, slouží jako připomínka, že letištní bezpečnost pečlivě zajišťuje bezpečnost cestujících. Proto nezapomeňte, že až si budete příště balit kufry na let, nechte hroznýše, syrové kuře a Picassovy skici doma.

A na závěr se podívejme na některé nejhorší věci, které pasažéři udělali v letadle – tedy kromě toho, co se pokoušejí občas propašovat:

Zdroj: Youtube

Zdroje: nejlepsi.zvireci-psycholog.cz, www.insider.com, www.businessinsider.com, blog.cheapism.com