close info Dasha Petrenko / Shutterstock

Natálie Borůvková 12. 3. 2024 8:07 clock 2 minuty video

V honbě za lepší energií a štěstím v našich domovech se často zaměřujeme na to, co přidat, a ne na to, co odstranit. Podle odborníků na feng shui však mohou některé předměty, které se v našich interiérech skrývají, působit proti našemu úsilí a přinášet negativní energie a smůlu.

Vyschlé a mrtvé rostliny „Zatímco pokojové rostliny jsou oslavované pro svou schopnost vnášet do interiéru přírodu, mrtvé nebo uschlé rostliny mohou symbolizovat stagnaci a bránit růstu,“ uvedla Joy Tan, konzultantka Feng shui a interiérová designérka. Chcete-li podpořit vitalitu a pozitivní energii, vyměňte mrtvé rostliny za čerstvé a živé. Živé rostliny, například kaktusy, mohou podle Michelle Justiceové, spirituální terapeutky, vytvářet agresivní energii, tzv. ša-či. Volte rostliny s oblými listy, které v prostoru navodí klid a pohodu. Opravte nebo vyměňte rozbité předměty, abyste obnovili harmonii a pozitivitu ve svém domově. Rozbité nebo oprýskané předměty nejenže narušují výzdobu domova, ale také přitahují negativní energii. Vnitřní fontány nebo akvária se stojatou vodou mohou také přitahovat smůlu. Zajistěte, aby byly vodní prvky dobře udržované, abyste zabránili stagnaci a uvěznění energie ve vašem domě. Zrcadla v ložnicích Podle Joy Tan může umístění zrcadel proti posteli v ložnicích narušit spánek, zesílit obavy a přinášet smůlu. Jak zjistit, zda má váš domov podle Feng shui dobrou energii: Zdroj: Youtube Místo toho používejte zrcadla střídmě v jiných částech domu nebo zvolte umělecká díla, která v ložnici vytvoří uklidňující atmosféru. Ponechání prázdných váz na stole, zejména pokud jsou naplněné vodou, může do vašeho života vnést podle filosofie Feng shui prázdnotu. Prázdné vázy uložte mimo dohled nebo je naplňte kulatými květinami, abyste udrželi pozitivní tok energie. close Cestování Chalupa Vladimíra Franze hraje barvami stejně jako jeho tetování. Toto je druhý domov výstředního umělce Poslední věcí, která podle Feng Shui přináší smůlu, jsou staré šperky. Náušnice, prstýnek, řetízek, nebo náramek. Čím starší šperky jsou, tím více nebezpečí vám mohou přinést. Zvlášť pokud jejich původní majitel v době, kdy je měl na sobě, prožil nějaké neštěstí. close Historie Pražská rarita: Nahlédněte do prvorepublikové chudinské čtvrti. Kdysi domov zločinců, dnes ráj bezdomovců video Odstraněním těchto smolných předmětů z vašeho domova a jejich nahrazením příznivějšími alternativami můžete posílit tok pozitivní energie a zlepšit své celkové štěstí a pohodu. Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.rd.com, medium.com

tag Domov Energie Ložnice Rostliny

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít