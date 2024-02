Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, co nosíte běžně po kapsách? Předtím, než si bezstarostně schováme předměty do kapes, si jen málo uvědomujeme, jak hluboký vliv mohou mít na naši náladu, chování, a dokonce i osud, jak tvrdí psychotronika a védská moudrost.

Od starověkých tradic až po moderní psychotronické studie platí, že to, co u sebe denně nosíme, není jen otázkou pohodlí, ale rozhodnutím, které buď může harmonizovat, nebo narušit naše životní energie.

Síla „kapsy“

Naše kapsy, často naplněné každodenními běžnými předměty od peněz po mobilní telefony, jsou víc než jen látkové nádoby. Svým způsobem jsou strážci našich osobních energetických polí, ovlivňují naši finanční stabilitu, vztahy a celkovou pohodu.

Psychotronika, obor zkoumající interakci mezi hmotou, energií a vědomím, spolu s védskou astrologií nabízí pohled na to, jak nás mohou ovlivňovat předměty, které nosíme u sebe. Oba obory doporučují věnovat pozornost výběru toho, co máme mít v každodenním životě nablízku.

Psychotronika jako průvodce pozitivní energií

Psychotronika je interdisciplinární obor, který zkoumá vztahy mezi myslí, tělem a prostředím a zaměřuje se na interakce hmoty, energie a vědomí. Klade důraz na výzkum a praktické aplikace spíše než na osobní zkušenosti a nepodložené hypotézy.

Psychotronika zahrnuje širokou škálu témat, včetně vlivu vědomí na fyzickou realitu, což je odklon od hlavního vědeckého proudu.

A co si psychotronici myslí o tom, co nosíme po kapsách? Nebo lépe řečeno o tom, co bychom v nich nosit neměli?

Peníze ani peněženky

Možná vás to překvapí, ale peněženky ani peníze samotné byste po kapsách nosit neměli. Jedná se o jakési „sídlo finanční energie“. I když nosit peníze nebo peněženku v zadní kapse může být pohodlné, podle védské astrologie je lepší se této praxi vyhnout.

Soulad zadní kapsy s čakrou muladhára naznačuje možnost finanční nestability. Volba přední kapsy nebo tašky by mohla ochránit vaše finanční zdraví.

Mobilní telefony: Blízko srdce, blízko ke škodě

Pohodlné zasunutí mobilního telefonu do náprsní kapsy může být za cenu narušení srdeční čakry, centra emocí a vzájemného propojení.

Pro udržení emoční rovnováhy se doporučuje držet telefony dál od oblasti srdce a místo toho je mít v kalhotách nebo taškách.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mobil byste měli mít v kalhotách, ale nikdy ne v náprsní kapse

Ostré předměty jako symboly konfliktu

Ostré předměty, jako jsou klíče, nesou ve védské astrologii symboliku násilí a konfliktů a mohou přitahovat negativní energii. Rozumným přístupem je jejich oddělené uložení a udržování klidného osobního energetického pole.

Následující video sice není o věcech, které byste neměli nosit po kapsách, ale říká, jaké věci byste neměli nikdy nosit domů. Ze stejného důvodu:

Zdroj: Youtube

Nechtěný nepořádek: Chaos v mysli

Nepořádek v našich kapsách, od starých účtenek po nepoužité kapesníky, odráží chaos nejen v našem okolí, ale i v naší mysli. Každodenní úklid může připravit půdu pro čistší mysl a pozitivní tok energie.

Těžkost a přeplněnost: Břemeno nadbytku

Přetížení kapes nepotřebnými věcmi může vést k nerovnováze energie v našem těle. Odlehčení zátěže může přispět k vyrovnanějšímu a pohodlnějšímu stavu bytí.

„Všímavost“ do každé kapsy

Starobylá moudrost védské astrologie v kombinaci s poznatky psychotroniky vynáší na světlo důležitost toho, abychom si uvědomovali, co nosíme v kapsách. Protože usilujeme o harmonii a pozitivní energii v našem životě, uvažujme o tichém vlivu obsahu naší kapsy a poučme se z rad psychotroniků.

Tato doporučení se týkají jak mužů, tak žen. Ženy se sice mnohem raději chlubí novou kabelkou podle poslední módy, kam si věci ukládají, ale i tak mají často věci v kapsách.

Muži naopak tašky neradi nosí a telefony, peníze i klíče mají velmi často v kapse u kalhot nebo v bundě.

Zkuste přemýšlet, jestli některá z výše uvedených věcí nemá skutečně na váš život dopad, o kterém mluví psychotronici!

Zdroje: www.psychotronics.org, english.jagran.com, gearsupplyco.com