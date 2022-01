Jak se bavila smetánka v 19. století: Zvrhlé večírky se zneuctíváním mumií

Z Egypta byly dováženy mumie, aby se viktoriánská smetánka mohla dobře bavit.

Foto: James Wibberding / Shutterstock

Na večírcích se děje leccos. Někdy dokonce doufáme, abychom si to nepamatovali, ale většinou platí, že „co se stane na večírku, zůstane na večírku.“ Obdobně tomu bylo i ve viktoriánské Anglii, kde se stalo jakousi společenskou událostí a zábavou znesvěcování mumií jejich rozbalováním. Tehdejší smetánka se nesmírně bavila tím, že využívala egyptské mumie k pobavení.

Neúcta a znesvěcování mumií na večírcích se staly jakousi zvláštní formou zábavy zejména v elitní společnosti viktoriánské Anglie. Ano, pokud si myslíte, že se skutečně jednalo o rozbalování pravých egyptských mumií, nepletete se. A že je to zvrhlé? Tehdejší smetánka to tak neviděla a tuto zábavu skutečně považovala za exkluzivní. A co teprve když přišel nějaký showman, který vystoupení ještě ozvláštnil!

Na jedno z těchto videí v angličtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Egyptománie

Pro viktoriánskou elitu bylo na těchto zvlhlých večírcích nejzábavnější spojení tří sexy fenoménů - Egypta, vědy a hrůzy. Evropa byla fascinován Egyptem již od dob Římské říše. Vše, co bylo s touto dalekou a fascinující zemí pyramid spojeno, bylo neuvěřitelně atraktivní. Lidé si z cest přiváželi cenné suvenýry a nejrůznější napodobeniny pyramid a dokonce i pravé mumie, které v té době Egypt rád prodával a bohatí za ně byli ochotni zaplatit majlant. I když ve středověku zájem Evropy o Egypt upadal, a to zejména z důvodů nemožnosti cestování, největší renesanci zažila tato země právě v období renesance samotné. Tehdy propukla ta pravá egyptománie, která pak dosáhla svého vrcholu koncem 18. století, kdy Napoleon vpadl do Egypta a dobyl jej. I když Francouzi Egypt roku 1801 ztratili, artefakty se odtud do celé Evropy vyvážely i nadále. A mezi nimi byla stále nejpopulárnější mumie.

Tajemné a strašidelné mumie

Jedním z nejpopulárnějších symbolů Egypta byla (a svým způsobem stále je) mumie. Mumie dosáhly dokonce takové popularity, že byly převáženy z méně exponovaných míst na místa turisticky exponovanější, aby mohly být skoupeny. Mumie byly skutečné, tajemné, a proto se staly i vyhledávaným artiklem na večírcích anglické smetánky.

Problém ale byl, že při zábavě bylo poškozováno nedozírné bohatství. Takže zatímco smetánka se bavila, mumie byly nenávratně poškozeny. A k tomu samozřejmě i znesvěceny v tom pravém slova smyslu. Naštěstí si nakonec ta příčetnější část elity zvrácenost této zábavy uvědomila a večírky opustila, takže ty pomalu ztratily na popularitě.

Některé exponáty se naštěstí povedlo zachránit a byly uloženy v soukromých sbírkách nebo muzeích, jiné byly nenávratně poškozeny hloupou zábavou. Poslední známé rozbalování mumie provedla roku 1908 v Manchesteru Margaret Murrayová, první žena, která byla později jmenována lektorkou archeologie ve Velké Británii.

Dodnes jsou mumie velmi ceněným bohatstvím.Zdroj: Sandra Foyt / Shutterstock

Hloupá zábava s osvětou

Zajímavé je, že večírky nebyly jen soukromé, ale dokonce i veřejné a lístky byly většinou vyprodány už v předprodejích. Těch nejprestižnějších večírků se navíc účastnila i známá jména, mezi nimiž vynikal uznávaný chirurg Thomas Pettigrew. Právě jemu se podařilo udělat z těchto večírků beznadějně vyprodanou atrakci. Projevil se jako showman, jelikož do některých mumií schovával i nejrůznější překvapení – naplnil je pískem, měnil jejich pohlaví a podobné taškařice. To nakonec tomuto podivínovi vyneslo prestižní pozici pokladníka Britské archeologické společnosti. Ač showman, podařilo se mu – kromě hloupé zábavy – rovněž lidem ukázat, že staří Egypťané byli ve skutečnosti kavkazského, nikoli afrického původu. Měřil jim totiž lebky.

