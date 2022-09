Vědci rozluštili záhadu věčných lamp. Světla hořela stovky let a nešla uhasit

Tereza Malá

I když světlo nebylo samozřejmě věčné, rozhodně hořelo velmi dlouho.

Podle tradice starých Egypťanů, Řeků a Římanů mohl mrtvý člověk potřebovat na své cestě do Údolí stínů trochu světla. To byl i důvod, proč se do hrobek spolu s tělem uzavíralo i věčné světlo, tedy stále hořící lampa. Ta sloužila jednak jako oběť bohů, jednak odháněla zlé duchy. Její světlo mělo dovést zemřelého bezpečně do podsvětí.