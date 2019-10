Nešťastný milovník Anthony Quinn: Zničilo ho manželství s ženou o 55 let mladší

Vyrůstal v rodině uprchlíků, otec se mu zabil v autě a kvůli tragické nehodě přišel také o první dítě. Život pod psa, řeklo by se. Anthony Quinn (†86) se mu však postavil na odpor.

Miloval život se vším, co k tomu patří. Za vše hovoří fakt, že zplodil 12 dětí. Nejméně. S oblibou býval svým ženám nevěrný, takže přesný počet možná nevěděl ani on sám.

Útěk před revolucí

Režiséři mu často dávali role indiánů nebo cizinců. Za exotický zjev mohl děkovat svému původu. Na svět přišel 21. dubna 1915 v mexickém městě Chihuahua v rodině potomka irských přistěhovalců Franka a Mexičanky Manuely. Jeho celé jméno znělo Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca.

Tehdy zuřila mexická revoluce a jeho rodiče se přidali na stranu generála Pancho Villy. Po jeho porážce uprchli ze země a ilegálně se usídlili v Texasu. Později se přestěhovali do Kalifornie, kde si otec našel práci kulisáka v hollywoodských ateliérech. Je jasné, že se jim nežilo nejlépe, a aby toho nebylo málo, tak v roce 1924 hlava rodiny zahynula při automobilové nehodě. Tehdy devítiletý Antonio musel začít vydělávat. Vystřídal nejrůznější povolání, pracoval jako čistič bot, kamelot, česač ovoce, doručovatel nebo pomocník na jatkách. Naučil se hrát na kytaru, saxofon, klavír a akordeon, takže si přivydělával hraním na bohoslužbách.

Po střední škole se pokoušel o kariéru profesionálního boxera, ale nakonec ring vyměnil za rýsovací prkno. Zalíbila se mu architektura, ale brzy narazil na limity svých schopností. Nešlo o talent, ale jazykovou bariéru. Až dosud se pohyboval mezi mexickými přistěhovalci, takže si vystačil se španělštinou a angličtinu ovládal dost špatně.

Kariéra díky lásce

Zapsal se do kurzů herectví, kde se vyučovala i jazyková průprava. Postupně zjistil, že ho dramatické umění přitahuje stejně jako architektura. Když mu filmové studio nabídlo smlouvu na 800 dolarů týdně, začal váhat. Nakonec se svěřil svému učiteli na univerzitě, kterým nebyl nikdo jiný než slavný architekt Frank Lloyd Wright. „Vezměte to, se mnou si nikdy tolik nevyděláte," rozhodl o jeho osudu. Svět tak přišel o nadějného architekta, ale získal skvělého herce.

Ve filmu se poprvé objevil v roce 1936, k čemuž mu pomohla i známost s Katherine DeMille, což byla adoptivní dcera známého producenta. Stal se ideálním představitelem indiánů, Arabů a také zločinců. V dalších deseti letech se objevil zhruba v 50 vedlejších rolích. Neméně plodný byl také v soukromém životě. O čtyři roky starší Katherine si v roce 1937 vzal za ženu a měl s ní pět dětí. Manželství však provázela řada těžkostí.

Tragická ztráta

První dítě, syn Christopher (*1939), se ve dvou letech utopil v zahradním jezírku u sousedů. Bolest rodičů přehlušil příchod dalších ratolestí. V rychlém sledu to byla Christina (*1941), Catalina (*1942) a Duncan (*1945). O sedm let později přibyla ještě Valentina.

Antonio, který si po vstupu do světa filmu začal říkat Anthony, proslul nejen díky hereckému nadání, ale také velkým sexuálním apetitem. Žádná kolegyně před ním nebyla v bezpečí. Mezi jeho milenkami nechyběla řada slavných jmen, třeba Mae West, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Barbara Stanwyck nebo Ingrid Bergman.

Někdy se Anthony dostal do kuriózní situace, kdy s jednou milenkou podváděl tu druhou. Manželka Katherine vše trpělivě snášela až do roku 1965, kdy i její zdánlivě bezedný pohár trpělivosti přetekl. S italskou kostýmní výtvarnicí Jolandou Addolori totiž Anthony roce 1963 zplodil syna Francesca, a aby toho nebylo málo, o rok později přibyl ještě Danny.

To už Katherine nevydržela a požádala o rozvod. Herec si obratem vzal Jolandu za ženu, přičemž na svatbě s ním byla už potřetí těhotná. V roce 1966 porodila syna Lorenza.

Těžká operace srdce

Hercovy milostné eskapády byly tehdy už široce propírané. Dávno nešlo o bezejmennou tvář, ale hvězdu první velikosti. Lidé navíc měli čerstvě v paměti jeho nejslavnější film Řek Zorba (1964).

S přibývajícími léty se Antonio přehrál od zločinců k mnohem charakternějším rolím, ale jeho manželský život jel stále ve stejných kolejích. Druhé manželce nachystal stejně hořký osud jako té první. Věrnost pro něj znamenala naprosto neznámé slovo. Z řady románků stojí za zmínku vztah s Friedel Dunbar, s níž přivedl na svět syny Seana (*1973) a Anthonyho (*1976). Jolanda to kupodivu vydržela a manželovi stála věrně po boku. Pečovala o něj i v roce 1990, kdy prodělal vážnou operaci srdce, při níž dostal čtyřnásobný bypass.

O potíže si koledoval už dlouho, přes doporučení lékařů odmítal snížit pracovní tempo. Natáčel několik filmů ročně a s oblibou pracoval také v Evropě, kde se podle svých slov cítil lépe než v Americe. „Když herec nemá práci, v Evropě je to pořád umělec, ale v Americe jen pobuda," poukázal na rozdílnou mentalitu.

Sotva se zotavil z lékařského zákroku, začal si nový románek s vlastní sekretářkou Katherine Benvin, která byla o 55 let mladší. V roce 1993 mu porodila Antonii a za tři roky ještě Ryana. Tehdy už bylo Anthonymu 81 let.

Až čtvrté nemanželské dítě dokázalo rozbít třicetileté manželství s Jolandou. Herec si v roce 1997 vzal mladičkou milenku, ale manželství také nebylo šťastné. I když byl bohatý a slavný, mladé ženě zkrátka nestačil. Trpěl tím a podepsalo se to i na jeho zdravotním stavu.. Nakonec ho ale přemohla rakovina hrtanu v kombinaci s těžkým zápalem plic. Zemřel v Bostonu 3. června 2001.

Co ještě nevíte

* V letech 1952 a 1956 získal Oscary za vedlejší role. Za Řeka Zorbu (1964) se dočkal pouze nominace.

* Americké občanství získal až v roce 1947. Díky tomu se vyhnul narukování do armády a bojům ve druhé světové válce.

* S druhou manželkou se seznámil v Římě při natáčení filmu Barabáš.

* Pro film The Magus (1968) se nechal ostříhat dohola. Uzavřel ale tučnou pojistku pro případ, že by kštice znovu nenarostla.

* Pojilo ho dlouholeté přátelství s mafiánským bossem Frankem Costellem.

* Jeho celoživotní láskou bylo malířství.

* Syn Francesco podlehl v roce 2011 infarktu. Zemřel v pouhých 48 letech.