O starověkém Egyptě a hrobkách panovníků v pyramidách se už ví hodně. Přesto archeologové odhalují dosud nepoznané a ví, že je stále co poznávat. Mezi objevy posledních let patří jednoduchá, ale důmyslná past, kterou stavitelé nastražili na vykradače hrobky svého panovníka Chufa.

V pyramidách

Víme, že starověcí Egypťané věřili v posmrtný život. Králové a královny byli pohřbení ve svých hrobkách se skutečně pohádkovými poklady v podobě drahých šperků a cenných předmětů – i pro každodenní život. Zesnulé panovníky bylo proto nutné ochránit před nechtěnými vetřelci, kteří by je mohli nejen okrást, ale zneuctít jejich sarkofágy a tím jim zabránit v odchodu do posmrtného života.

Pomineme-li kletby, které měly před vstupem do hrobky nevítané návštěvníky odradit, jedním ze způsobů, jak zloděje oklamat byly labyrinty chodeb, šachet a komor, mnohdy tajných a dosud neobjevených. Ve Velké pyramidě v Gíze (též známe jako Cheopsova či Chufuova) proti vyloupení královské pohřební komory starověcí stavitelé vytvořili jednoduchou, ale důmyslnou ochranu.



Jednoduše jednoduchá

Stopy po „primitivním stroji“ ve Velké pyramidě, který starověcí Egypťané sestrojili, aby zabránili vykradení hrobky, objevili archeologové už v minulém století. Teprve digitální rekonstrukce pomocí počítačových modelů ukázala, jak fungoval.

Těsně vedle skrytého vchodu starověcí stavitelé do pyramidy vytesali z vnější strany s neuvěřitelnou přesností drážky. Do nich nahoře vsadili tři obrovské žulové desky. Jakmile bylo faraonovo tělo pohřbené do „posmrtné komnaty“, žulové bloky uvolnili a drážkami spustili dolů. Tím zablokovali vstup do chodeb pod královskou komorou a odřízli vstup do vnitřní svatyně.

Video ukazuje, jak Mark Lehner vysvětluje fungování pasti na zlodějě:

„Tajemství“ zůstává

Dle předpokladů archeologů jsou ve Velké pyramidě uložené ostatky faraona Staré říše Chufua. Vládl v letech 2551 až 2528 př. n. l. a za jeho působení se začala tato pyramida stavět. Archeologové v ní objevili tři hlavní komory. Jednu na skalním podlaží pod úrovní terénu. Horní jsou známé jako Královnina komora a Králova komora. Z Královniny vedou dvě chodby, které jsou zatarasené kamennými dveřmi. K čemu sloužily nebylo zatím objasněno, ale předpokládá se, že vedou do tajné komory. V královské pohřební komoře je jen prázdný kamenný sarkofág.

Dle amerického archeologa ze Severní Dakoty Marka Lehnera, který zkoumá Velkou pyramidu už přes třicet let, si Egypťané dali „sakra“ záležet, aby faraonovu hrobku dobře ukryli. Koneckonců, pyramida je přece největší a možná nejdůmyslnější. Přesto se domnívá, že byla vypleněna, a to nejspíš po jeho smrti v době, kdy se Stará říše zhroutila.

Mnozí archeologové, včetně bývalé egyptského člena Ministerstva turismu a starožitností Zahi Hawasse ale věří, že je Chufuova hrobka stále skrytá uvnitř pyramidy. Komory, tunely a šachty jsou jen „trik“ na oklamání všech, kteří do pyramidy vniknou. A právě pochopení „bezpečnostního systému“ pomocí digitalizace by mohlo vést k objevení dosud neznámých komor, a to i té, kde spočívá mumie Chufua a jeho pohřební předměty.

