Poprava vědce Lavoisiera: Jak to bylo ve skutečnosti s jeho mrkající hlavou?

Lavoisier byl jeden z prvních, kdo zavedl do chemické analýzy váhy a jiný metrický systém známý ze školních laboratoří

Foto: Autor neznámý / Creative Commons / Public domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Antoine Laurent Lavoisier byl vědec do morku kostí. Do světové historie se zapsal svými revolučními objevy v oblasti chemie a publikovanými vědeckými knihami. Za svou píli byl však "odměněn" gilotinou. I to však zúročil - díky tomu měl provést svůj poslední a nejznámější pokus.