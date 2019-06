Lékaři varují: I ve vedrech vám paradoxně hrozí prochladnutí!

Hledáte recept na přežití v horkých dnech, které nyní panují? Máme pro vás desítku užitečných tipů. Horký vzduch lomcuje teploměry směrem nahoru, teplotní rekordy padají a většině z nás zbývá jediná starost: Přežít. Tady jsou funkční rady, jak zařídit, aby vás tropy nedostaly například do nemocnice kvůli přehřátí organismu. Nebo do postele paradoxně díky… prochladnutí!

10 tipů na přežití veder:

1. Hlídejte, co (kdy a jak) pijete

Bez tekutin by to samozřejmě nešlo, stěží bychom je tedy v článku mohli vynechat. Určitě vynechte všechno studené – studené nápoje způsobují podle odborníků překrvení sliznice hltanu a následně často nepříjemný zánět nosohltanu. Bolest v krku pak na sebe nenechá dlouho čekat. Navíc ve skutečnosti neochlazují, přinutí naopak šokem organismus ještě k většímu výdeji energie. Ideální jsou nápoje vlažné, například čaj nebo nechlazené minerálky, které pomohou tělu dodat minerály poztrácené pocením. Nečekejte, až budete mít žízeň, a pijte průběžně – cca ¼ litru za hodinu. Víc vaše ledviny ani nestihnou zpracovat.

2. Zapomeňte na „dehydrátory“

Nepijte přes den žádný alkohol (ne, ani pivo nepatří do pitného režimu) – když už letní drink nebo jiný alkohol (tvrdý však vynechte raději úplně), tak až se začne s podvečerem ochlazovat. Vždy ho ale vyvažte sklenicí vody. Také káva dehydruje a platí pro ni totéž.

3. Upravte jídelníček

Víte, co udělá váš organismus pokaždé, když se najíte? „Pošle“ spoustu krve do trávicího ústrojí, aby zpracoval pokrm, proto dochází k útlumu a chce se vám spát. Ve vedru je svíčková se šesti zkrátka to poslední, co by si přetížený organismus přál vstřebávat (což samozřejmě platí o všech dalších tučných a mastných jídlech). Dejte si raději lehký zeleninový salát, těstoviny, rýži… Pro jistotu vynechte všechno, v čem je majonéza a čerstvá vejce. Dopřát si deset deka vlašáku do papíru je v těchto dnech skoro ruská ruleta o salmonelu.

4. Nechte na hlavě

Hlava je pro bezchybný termoregulační provoz těla důležitější, než si myslíte. V zimě „přes ni“ uniká až 70 % tepla, v současných vedrech zase její "stav" rozhoduje o tom, jak rychle se přehřejete. Hlavu chraňte prodyšným kloboukem nebo šátkem – uděláte tak dobrou službu i svým vlasům, které nebude ničit suchý horký vzduch.

5. Přestaňte přebíhat

Čím méně exkursí na trase: "klimatizované prostory – neklimatizované prostory – klimatizované prostory" přes den absolvujete, tím lépe pro váš organismus. Klimatizace v místnosti nebo autě by mimochodem neměla být nastavena níže, než je 10 stupňů pod venkovním maximem. Jestliže musíte opustit klimatizované prostory a vejít do horka, zkuste strávit alespoň 2 minuty v „předělovém pásmu“ – například v hale u recepce, kde se vzduch mísí. Když už jsme u toho přebíhání… Fyzických aktivit se vzdejte, dokud se neochladí večer. Stupeň zátěže 3 neplatí jen pro nemocné a starší lidi, fyzické zátěže by se měli vzdát všichni bez výjimky.

6. Voda jako spojenec

Třebaže se na koupaliště nedostanete, voda může být váš velký spojenec. K ochlazení vchodu v místnosti, kde chybí klimatizace, nestačí větrák – potřebujete vlhkost. Napusťte tedy vodu do rendlíků nebo hrnců a nechte ji odpařovat, bude vám lépe. Stejně tak funguje, když namočíte prostěradlo nebo ručníky.

Náš tip: Jestliže cítíte, že jste se hodně ohřáli třeba cestou z práce domů, funguje jako první pomoc ponořit ruce po lokty do chladné vody, postupně se tak ochladí celý váš krevní oběh.

7. Zapomeňte na větrání

Jakmile jednou horký vzduch do místnosti pustíte, už se ho jen tak nezbavíte. Zatáhněte žaluzie nebo závěsy, okna přes den neotvírejte – nepomáhá to ani v nejmenším.

8. Oblečte se

Nepřišlo vám někdy divné, proč národy v zemích, kde panují tropické teploty běžně, chodí zahalené od hlavy po paty? Vědí, co dělají… Inspirujte se jimi, místo těsného bavlněného trička na špagetová ramínka a džínových šortek si oblékněte raději vzdušné kousky z prodyšných materiálů. Týká se to i oděvu na spaní.

9. Vyhoďte peřinu

Dejte těžkou peřinu dočasně do skříně nebo peřiňáku, bude vám úplně stačit prostěradlo nebo povlečená tenká deka. Spící člověk vychládá, něčím se přikrýt musíte, jinak se nachladíte. Prostěradlo však naprosto postačí, zabrání přílišnému unikání tepla, ale zároveň vás nebude zbytečně zahřívat. Ne nadarmo už babičky říkaly, že přes spící dítě v létě je potřeba přehodit alespoň plínku.

10. Vynechte make-up

Raději použijte tónovací denní krém, pod vrstvou make-upu nemůže kůže v těchto vedrech dýchat. Potíte se pod vrstvu make-upu a ten se logicky ničí.