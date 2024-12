Externí autor 4. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Souvisí dlouhověkost se stravováním? Lidé, kteří se dožívají vysokého věku, nejčastěji uvádějí jednoduchý jídelníček. Stejně jako 117letá Italka, která každý den konzumovala jednu konkrétní potravinu.

Narodila se 29. listopadu 1899 v italském Piemontu. Na sklonku života se proto Italka Emma Morano stala posledním žijícím člověkem narozeným v 19. století. Fakt, že se dožila tak vysokého věku, byl podle ní dán dobrou genetikou a stravou. Pocházela z osmi sourozenců a byť nejstarší, všechny přežila. Stejně tak přežila svého jediného syna, divoké manželství, dvě světové války a více než devadesát italských vlád.

Dobré geny a vejce

Novinářům se paní Morano na sklonku života svěřila, že dlouhověkost mají v rodině. Její matka údajně zemřela v jednadevadesáti letech a několik sester se dožilo stovky. Těžko říct, nakolik její dlouhý život ovlivnila strava skládající ze tří vajec, z toho dvou syrových, která jedla přes devadesát let.

Její lékař Carlo Bava, který se o ni staral tři desetiletí, agentuře AFP prozradil, že se téměř nedotkla zeleniny nebo ovoce. „Když jsem se s ní seznámil, jedla tři vejce denně, dvě syrová ráno, pak omeletu v poledne a kuře k večeři."

Konzumace vajec ovšem nebyla u Emmy jen tak. Po skončení první světové války jí totiž diagnostikovali anémii a tehdejší lékař jí doporučil, aby jedna zmíněný počet vajec denně. Postupem času se tento zvyk stal základem jejího jídelníčku. Ona sama tvrdila, že vejce jí dodávají potřebnou energii a živiny k vykonávání fyzicky náročných prací. Ke konci svého života sice snížila příjem na dvě vejce denně, ale zachovala stejný režim, aniž by se spoléhala na složité diety nebo léky.

Kromě vajec občas užívala domácí doplněk stravy – hroznový likér obohacený o bylinky jako šalvěj a routu. Sama si ho připravovala a konzumovala v malém množství, přičemž udržovala tradici, která odrážela chutě její domoviny.

Život bez partnera

Sice se říká, že nejdelšího věku se dožívají lidé v páru, ale Emma Morano se této teorii poněkud vymykala. Už v roce 1938 se rozhodla odejít od svého násilnického manžela. Stalo se to rok po té, co jí zemřel v pouhých šesti měsících jediný syn. V různých rozhovorech uváděla, že její manželství nebylo nikdy šťastné. Kdysi se totiž zamilovala do mladíka, kterého jí zabili v první světové válce. Tenkrát se rozhodla, že se nikdy neprovdá.

Při oslavě svých sto dvanáctých narozenin pro deník La Stampa prozradila, že všechno nakonec dopadlo jinak, když potkala svého budoucího manžela. Vzít si ho nechtěla, jenže on jí vyhrožoval, že jestli to neudělá, zabije ji.

„Bylo mi šestadvacet let. Tak jsem se vdala,“ řekla. Nic hezkého ji ale v manželství nečekalo. Přestože se v roce 1938 rozešli, nerozvedli se a zůstali manželé až do jeho smrti v roce 1978. Vzhledem k této zkušenosti paní Morano už raději zůstala sama. „Nechtěla jsem, aby mě někdo ovládal,“ řekla pro New York Times.

Zemřela doma

Emma Morano zesnula 15. dubna 2017 ve svém bytě v severoitalské Verbanii v blízkosti jezera Lago Maggiore. V den úmrtí jí bylo 117 let a 137 dní.

Zdroje: www.dnevno.hr, www.mirror.co.uk, www.blesk.cz, www.bbc.com