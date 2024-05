Na oslavu svých padesátých narozenin se skutečně těší jen málokterá žena. Je to totiž významný mezník a období mnoha fyzických i psychických změn, včetně menopauzy. Některé dámy to příliš neřeší, ale jsou jiné, pro které se odehrává velké drama. Které ženy nejhůře snáší přechod přes padesátku?

V určitý moment si každá z nás povšimne, že čas z ničeho nic letí jako splašený a je k nezastavení. Najednou se nás zmocní panika, protože se začne měnit naše tělo i tvář, a nám je jasné, že už nikdy nic nebude jako dřív.

Všechny ženy nějak prožívají stárnutí, ale jen hrstka z nich bere přibývající roky a šedivé vlasy s nadhledem. Pro určité zrozenkyně zvěrokruhu je to velmi náročné období, se kterým se jen těžko srovnávají. Patříte mezi tři nešťastnice, které se nedokáží s těmito změnami popasovat?

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Ženy narozené ve znamení Blíženců prožívají v tomto období větší rozpolcenost než kdykoli jindy v životě. Velkou část života braly existenci na tomto světě jako nezávaznou zábavu. Nechyběly na žádném večírku a za každou cenu si zachovávaly svobodu. Neposeděly dlouho na jednom místě.

Tyto zrozenkyně celý život objevovaly a experimentovaly. Najednou z ničeho nic začínají stárnout. Tento fakt je vyděsil k smrti. Jednoho dne se probudily a s hrůzou objevily v zrcadle vrásky a bílé vlasy. Od té doby dělají všechno proto, aby stárnutí nějakým způsobem zastavily.

Snaží se zůstat mladé fyzicky, mentálně i pocitově. Tyto dámy nikdy nerespektovaly pravidla a přirozený řád věcí, a tak je tomu i v této oblasti. Rozhodly se, že stárnout nebudou. Potkáte je v nejmodernějších outfitech, jak navštěvují estetické zákroky. Díky tomu vypadají o deset let mladší.

Štír (24.10. – 22.11.)

Zrozenkyně Štíra si odmítají připouštět svůj věk. Jakmile dojdou k padesátce, přestanou pořádat oslavy svých narozenin a snaží se všude na internetu vyzmizíkovat údaj o svém věku. S každým rokem se propadají do čím dál hlubší deprese. Vůbec se necítí dobře ve svém těle.

Smutné Štírky se začnou uzavírat do sebe a přestanou chodit na společenské akce mezi lidi. Jejich okolí si změny sice všimne, ale ona se nikomu se svým trápením nesvěřuje. Není neobvyklé, že se u této ženy skutečně vyvinou psychické potíže, které je pak nucena odborně řešit.

Posledním hřebíčkem do rakve této nešťastnice je rozpad manželství a rozvod. Muži totiž s takovou ženou jen málokdy vydrží. Každý chce mít sebevědomou partnerku do nepohody a málokterý manžel se vůbec snaží pochopit, čím si jeho žena v tomto období změn prochází, a jak ho vnímá.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Dámy narozené ve znamení Vodnáře vidí své stárnutí jako neřešitelný problém. Začnou propadat panice a neví co se sebou. Nejdřív se snaží působit vyrovnaně a smířeně, ale časem při pohledu do zrcadla upadají do melancholie. Vzpomínají na dobu, když byly mladé a prohlíží si fotky z mládí.

Stárnoucí tělesná schránka se hlásí o pozornost a fyzička už není to, co bývala. Tyto změny se zdají této ženě naprosto fatální a neřešitelné. Nemohou totiž už dělat všechno, co dřív. Jejich výdrž a celková kondice jsou slabší, a to je velice deptá. Někdy se zblázní a začnou abnormálně cvičit.

Najdou si fitness instruktora, a dokážou trávit v posilovně každý den, jen aby bojovaly s přibývajícími léty. Nemají jiný smysl života než zachránění vlastního vzhledu a tělesné schránky. Po čase se může ale stát úplný opak, a přestanou se o sebe úplně starat. Pak vypadají ještě starší.

Zdroje: www.refinery29.com, www.donnamoderna.com