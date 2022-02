Valentich: Vědci našli vysvětlení nejznámějšího zdokumentovaného setkání s UFO

Poslední okamžiky Fredericka Valenticha v malířské fantazii

Bylo 21. října 1978 a slunce zapadalo za australský obzor. V 18:19 se v pronajaté Cessně 182L vznesl do vzduchu mladý pilot jménem Frederick Valentich. Byl na cestě na King Island a čekalo ho 130 námořních mil před Bassův průliv. Chvilku po startu hlásil, že ho pronásleduje světélkující létající objekt. Pak se navždy odmlčel.

Úžina, přes kterou měl Valentich pilotovat, je známá svými těžkými letovými podmínkami. Tento večer však byla obloha jasná, bez mráčku a vidět bylo na hony daleko. Bylo tedy zvláštní, když přesně v 19:06 zaznamenala letecká služba v Melbourne divnou otázku. Mladík se nervózním hlasem ptal, zda má řídící letového provozu Steve Robey nahlášeno nějaké další letadlo v oblasti, kde se právě nachází. Odpověď byla negativní.

„Mám pocit, že vidím velké letadlo. Nedokážu říct, jaký je to typ. Jsou to čtyři jasné body. Vypadají jako přistávací světla… teď proletělo nade mnou. Je ve výšce nejméně tisíc stop ode mě. Právě teď se blíží od východu, vypadá to, jako by se mnou hrálo nějakou hru," hlásil vyděšený pilot. Vedoucí letového provozu se snažil zjistit, jaké letadlo by se mohlo v oblasti nad průlivem nacházet, když mu najednou Valentich skočil do řeči: „Není to letadlo, je to… jak letí kolem, má polodlouhý tvar. Zdá se mi nehybný. Teď letím souběžně se zemí a ta věc se mnou. Má to zelené světlo a leskne se. A teď to zmizelo. Oh, ne, teď se blíží od jihozápadu…můj motor, zasekává se. A to…vznáší se to a není to letadlo."

Velentich a UFO

Přepis posledních slov mladého pilota všechny zneklidnil. Mohlo na něj zaútočit UFO? Tuto teorii potvrzoval fakt, že čtyřdenní námořní, pozemní i letecké pátrání, které probíhalo na prostoru o rozloze přes tisíc mil čtverečních, nic neobjevilo.

Dvacetiletý pilot Frederick Valentich

Úřad pro vyšetřování leteckých nehod si tak v květnu 1982 zapsal, že „příčina zmizení letadla nebyla zjištěna, ale s největší pravděpodobností vedla ke smrti pilota." Záhada nedala spát astronomovi a pilotovi amerického vojenského letectva Jamesi McGahalovi a známému vyšetřovateli údajných paranormálních jevů Joeovi Nickellovi. V roce 2013 se společně pustili do pátrací akce s cílem zjistit, co se mladému Fredovi stalo.

Záhadné zmizení

Během dvaceti let se objevilo několik teorií. Inscenoval Valentich své zmizení? Jednomotorová Cessna 182L dokázala uletět kolem 800 km. Mladík tak mohl kdekoli přistát a pokračovat pak v cestě po svých. Dále bylo prokázáno, že o důvodu, proč chce navštívit King Island, lhal. Letovým úřadům sdělil, že tam letí vyzvednout kamarády. Známým zase řekl, že letí pro langusty. Navíc letiště na ostrově neinformoval o tom, že na něm chce přistát.

Mezi další spekulace patřilo, že nezkušený pilot opravdu uviděl UFO. Napovídal tomu nejen záznam hovoru, ale také několik svědectví lidí, kteří v době Fredova zmizení ze země pozorovali divný létající objekt.

Bláznivý Fred

„Abychom zjistili, co se mohlo v ten osudný den stát, řekli jsme si, že nejdřív musíme zjistit, kým doopravdy Frederick Valentich byl," vysvětlili vyšetřovatelé McGaha a Nickell. Zjistili, že dvacetiletý mladík s pilotováním pouze začínal. Létat v noci sice směl, moc hodin však odtrénovaných neměl. Navíc nepatřil mezi vzorňáky. Dvakrát se ucházel o přijetí do Královského australského letectva. Kvůli nedostatečné kvalifikaci ho však nepřijali. Po získání licence soukromého pilota se snažil absolvovat dálkové kurzy na obchodního pilota. Důležité zkoušky ale ani na podruhé nesložil. Jeho rebelská povaha se projevila tím, že jednou vlétl do bezletové zóny nad Sydney a dvakrát úmyslně vletěl naslepo do mraků.

Freda však nefascinovala jen letadla, věřil také na UFO. V jeho pokoji se našly výstřižky novinových článků, sám hledal neidentifikované létající objekty a svému otci se svěřil, že se bojí toho, aby na něj mimozemské těleso nezaútočilo.

Nešťastná náhoda

Všechny tyto aspekty mohly vést k tomu, že svůj poslední let nezvládl. Vyšetřovatelé předpokládají, že v ten den nechtěl Frederick letět na ostrov, ale šel zkusit pátrat po UFO. Jeho snaha se mohla projevit v představách. Jakoukoli neobvyklost považoval za vesmírnou loď.

„Díky počítačovému programu postavení hvězd na obloze jsme zjistili, že onoho večera dominovala čtyři světla. Venuše, Merkur, Mars a jasně zářící hvězda Antares. Tyto hvězdy tvoří obrazec protáhlého kosočtverce. Při sklonu letadla mohly připomínat UFO nebo letadlo," vysvětlují autoři studie. Co ale zmíněné zelené světlo? Prý šlo o odraz vlastního navigačního světla Cessny na jejím pravoboku.

Touha, ale také strach mohli mladého pilota zmást natolik, že na samotné pilotování nedával pozor. Podle autorů se Fred nechal zmást iluzí šikmého horizontu. Ta nastává, když slunce zapadne, ale ještě osvětluje spodní část obzoru. Nerovnovážné osvětlení může způsobit, že pilot vnímá jako horizont rozhraní světla a tmy. Jakmile se pak podle něj snaží letadlo narovnat, nevědomky ho nakloní. Tím ho uvede do nechvalně známé vývrtky.

Tu podle badatelů potvrzují pilotova slova o tom, že se mu zasekává motor. „Odstředivá síla vede k nárůstu přetížení, sníží se průtok paliva a motor se zadrhává." Dezorientovaný mladý muž se tak nečekaně ocitl v situaci, kterou často nedokáže vyřešit ani zkušený pilot.

