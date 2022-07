Vědci objevili pod Evropou záhadný ztracený kontinent. Sahal až k dnešnímu Íránu

Tektonické desky

Foto: Profimedia

Bájná Atlantida. Ztracený kontinent poblíž Japonska. A nyní další ztracený kontinent, který se údajně nacházel pod Evropou. Záhad, které musí lidstvo rozšifrovat, je stále mnoho. Kontinenty se během historie mění a vyvíjejí a někdy se stane, že jejich podstatná část anebo dokonce celý kontinent zmizí beze stopy v hlubinách Země. Pod jižní Evropou se skrývá jeden z nich, ztracený kontinent Velká Adrie. Existovala před stovkami milionů let poté, co se oddělila od superkontinentu Gondwana, a vědci nyní vytvořili její rekonstrukci. Vydejme se do neznámého světa.