Lenka Bělská 28. 10. 2023

Je největší oceánskou propadlinou na světě. Není divu, že láká mnoho dobrodruhů. Nikdo se však neodvážil ponořit až tam, kam sluneční paprsky nedosáhnou. Její tajemství tak zůstávalo dlouho skryté. Do té doby, než odborníci nasedli do ponorek. O tom, co dole našli, se jim budou zdát noční můry.

Velká modrá díra se nachází u pobřeží Belize, v blízkosti malého atolu Lighthouse Reef. Je 318 metrů široká a 124 metrů hluboká. Stala se oblíbeným výletním místem milovníků šnorchlování, kteří obdivují její průzračnou modrou hladinu a barevné skalní výstupky. close Magazín Muž našel na zahradě podivné sklíčko a zavolal archeology. Nenechali kámen na kameni a objevili zázrak Vědci z Aquatica Submarines ale toužili odhalit více. Rozhodli se proto, že se pokusí vytvořit její 3D mapu. Nasedli proto do speciálních malých ponorek a začali klesat. Voda kolem nich byla plná života. Natočili žraloky, želvy a obří korály. V devadesáti metrové hloubce ale zvířata jako mávnutím kouzelného proutku zmizela. Mohla za to tlustá vrstva jedovatého sirovodíku. Velká modrá díra „Voda se pod tímto špuntem stává temnou a bez kyslíku,” vysvětluje oceánografka Erika Bergman. „Dole jsme viděli lastury a kraby, kteří se zde udusili.” Objev toxické plovoucí pokrývky nebyl jediným překvapením. Jakmile jí vědci propluli, spatřili nádherné stalaktity. Zdroj: Youtube „Na první pohled to nedávalo smysl. Krápníky se tvoří pouze tehdy, když voda kape z kamene. Tyto útvary tak byly jasným důkazem, že Velká modrá díra byla kdysi krasovou jeskyní,” říká expertka. Domnívá se, že vznikla asi před 14 000 lety během poslední doby ledové. Když začala hladina moří stoupat, byla zaplavena a její strop se zhroutil. close Magazín Za bouře se rozestoupilo nebe a zjevila se krásná monumentální tvář. Tohle se vidět jen jednou za život! Zajímavé bylo, že stalaktity nevisely svisle, ale byly nakloněné. „Myslím, že to způsobil pohyb tektonických desek, které celou strukturu během tisíců let posunuly,” spekuluje Bergman. Nečekaný nález Když odborníci dosáhli dna, rozesmáli se. Z bahna trčela dvoulitrová láhev od Coca Coly a kamera GoPro. Obsahovala fotky z dovolené neznámého turisty. To ale nebylo vše. Světlo z reflektoru najednou ozářilo dva dlouhé objekty ležící nedaleko sebe. „Pomalu jsme se k nim přibližovali. Když jsme pochopili, o co se jedná, byli jsme v šoku,” vzpomíná vědkyně. Zdroj: Youtube Tým objevil ostatky dvou ze tří lidí, kteří se ve Velké Modré díře během potápění utopili. Rozhodli se však, že je nevyzvednou. „Dole je ticho a klid. Je to ideální poslední místo odpočinku,” vysvětluje Erika Bergman. Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.newsweek.com

