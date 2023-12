Externí autor 24. 12. 2023 clock 2 minuty video

Africký kontinent se pomalu rozpadá a jedna z jeho částí se od něj odděluje. To nakonec vyvrcholí tím, že vznikne nový kontinent a také oceán, tvrdí vědci. Obrovská trhlina se formuje na východě Afriky, jak příkop vypadá?

Rozsáhlá trhlina, známá jako Východoafrická propadlina anebo Velká příkopová propadlina, postupně trhá Afriku, třetí největší kontinent na světě. Tento příkop se táhne délkou přibližně 3 500 kilometrů od Rudého moře až po Mosambik. Začala vznikat před 35 miliony let mezi Arábií a pravým horním rohem Afriky. Postupně se rozšířila na jih.

Pomalé pohyby

Východoafrická propadlina se skládá ze dvou paralelních sad zlomů v zemské kůře. Východní příkop prochází Etiopií a Keňou, zatímco západní příkop se táhne od Ugandy po Malawi. Východní větev je suchá, přičemž západní leží na hranici konžského deštného pralesa. Rychlost, kterou se Afrika rozpadá, je však velmi pomalá, přibližně stejná jako růst nehtů na nohou.

Scénáře rozpadu

Pokud by se Afrika skutečně rozpadla, existují různé představy, jak by tato velkolepá událost proběhla. Jednou možností je, že většina somálské tektonické desky se oddělí od zbytku afrického kontinentu, čímž vznikne nový oceán. Tento nový kontinent by zahrnoval Somálsko, Eritreu, Džibutsko a východní části Etiopie, Keňu, Tanzanii a Mosambik. Další scénář předpokládá oddělení pouze východní Tanzanie a Mosambiku.

Velká příkopová propadlina podle vědců bude stát za zrodem nového kontinentu

Možný vývoj

Pokud dojde k roztržení afrického kontinentu, může se vytvořit samostatná somálská deska během příštích 1 až 5 milionů let. Nicméně může se stát, že geologické síly, které pohání tento rozpad, budou příliš pomalé na to, aby oddělily somálskou a núbijskou desku.

Aktivní příkop

Východní větev Východoafrické propadliny je považována za „mrtvý” příkop, zatímco západní větev je stále aktivní. Otázkou zůstává, zda se tento proces bude nadále ubírat současným tempem a nakonec otevře oceánskou pánev podobnou Rudému moři nebo dokonce menší verzi Atlantského oceánu.

Co Afriku čeká?

I když je rozpad Afriky fascinující představou, je třeba mít na paměti, že se jedná o proces, který probíhá na geologické časové škále. Ať už se kontinent rozdělí nebo ne, Východoafrická propadlina zůstává klíčovým prvkem pro pochopení tektonických a geologických procesů, které formují naši planetu.

Zdroje: livescience.com, nbcnews.com, novinky.cz