Perličky z natáčení Slunce, seno: Někteří herci nemohli Helenu Růžičkovou vystát

Legendární trilogie Slunce, seno… doslova zlidověla a na televizních obrazovkách nesmí každý rok chybět. Jenže stačilo málo a nenatočil se ani jeden díl. Hlavní představitelka Škopkové Helena Růžičková byla totiž svá a málokoho uznávala. Kdo jí byl ale nejvíc trnem v oku, až to vypadalo, že se bude muset natáčení ukončit?

Neexistuje snad člověk, který by nikdy neviděl Slunce, seno… Lidé si naprosto zamilovali Troškovy komedie z vesnice Hoštice. Dokonce tam dodnes proudí davy lidí, aby viděly, kde se trilogie natáčela. Ale málokdo ví, že stačilo málo a nakonec se filmy nemusely vůbec natočit.

Helena Růžičková nebyla totiž jen rázná ve své roli Škopkové, ale byla taková i v reálu.

Mezi herci totiž vždycky nepanovala dobrá nálada, jak se podle filmů může zdát. Tam jsou všichni uvolnění, hýří humorem a jejich hlášky zlidověly. Ale jak se vypnula kamera, občas byly chvíle plné napětí, intrik a nadávek!

Rušivým elementem měla být rázná herečka Helena Růžičková, která byla známá tím, že si nikdy s nikým nebrala servítky a všem řekla všechno narovinu. Nesnášela totiž, když kolegové nebyli připravení a muselo se neustále opakovat. Proto si i měla brát na paškál hlavní hrdinky Blaženu a Milunu. Holky měly Heleně pít doslova krev a to tím, že byly mladé a rozjařené. Hlavně to nebyly profesionální herečky a nebyly vždycky perfektně naučené. Blažena byla puberťačka, která prý natáčení občas brala na lehkou váhu a prý nesla velmi těžce, že se do ní zkušenější kolegyně naváží.

Režisér Zdeněk Troška prozradil, jak to vlastně celé bylo. Podle některých lidí Helenina umíněnost nebrala konce a měla tím své kolegy dost štvát, až to vypadalo, že se natáčení přeruší. Ale, i když se občas zapotili, nakonec se všichni usmířili a byla zase pohodička na place.

„Prostě si nebrala žádné servítky, k nikomu. Poslala do pryč zedníka i ministra, jsme si všichni rovni, říkala, všichni máme jen jednu díru do pr…le! A když holky nedávaly pozor, nebo nebyly soustředěné, už to od ní schytaly. Jako všichni ostatní. Si vemte, Miluně z hospody bylo 15 let, Blaženě 16. Mláďata, děti, tak co chcete,“ prozradil režisér. A sám se snažil být nad věcí a nebrat Heleniny připomínky tak vážně. On byl jeden z mála, kdo korpulentní herečku dokázal ukočírovat a Blaženu s Milunou před ní bránit. Nakonec se povedlo, „holky“ se nepozabíjely a natáčení dopadlo na jedničku. Dnes se všichni při vzpomínání na Helenu Růžičkovou zasmějí, byla sice rázná a neúprosná, ale měla dobré srdce a byla velký profík.