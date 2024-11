Externí autor 17. 11. 2024 clock 5 minut

Tentokrát se podíváme, co říká o jednotlivých znameních zvěrokruhu čínský horoskop. V prosinci totiž jedno znamení čeká velký obrat osudu a bude se koupat v penězích. Podívejte se, zda se právě na vás neusměje štěstí.

Čínský horoskop se sestaven z dvanácti zvířat. Do kterého patříte vy, zjistíte podle roku narození, který je uveden u jednotlivých názvů neboli znamení. Prosinec bude pro řadu znamení zlomový. V některých oblastech se bude dařit, v jiných si budete zoufat. Hlavním důvodem neúspěchů je v prosinci špatná komunikace a nedostatek kompromisu. Pokud je překonáte, najdete tolik potřebnou rovnováhu a vše se zdárně vyřeší.

Krysa (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Prosinec se pro vás stane nejenom měsícem výzev, ale také skvělých příležitostí. Dostanete možnost změnit práci a získat lepší. Jenom pozor na to, že konkurence na novém místě bude hodně veliká. V osobních vztazích už to tak příjemné nebude kvůli stále častěji se objevujícím neshodám. Zabojujte a snažte se změnit přístup.

Buvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Vážení Buvoli, vám se tedy bude dařit. Nejenom v lásce, ale se mnohonásobně zlepší vaše finance. Pozor ale na některé nabídky, které mohou být výhodné pouze na první pohled. Jinak v prosinci už nezačínejte nic nového. Dokončete stávající projekty, abyste do nového roku vstoupili s čistým štítem.

Tygr (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

V nadcházejícím měsíci toho můžete dosáhnout hodně. Objeví se skvělá příležitost k vyšší nebo lépe placené pozici. Aby tomu tak bylo, dejte o sobě na trhu práce vědět. Choďte do společnosti, ostatně příležitostí budete mít víc než dost. Pamatujte si, že nový zdroj příjmů nemusí být vždy jen nový job, ale třeba výhodná spolupráce. A vypadá to na bonus, novou lásku. Tak na nic nečekejte.

Zajíc (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Tak tohle nebude zrovna fajn měsíc. Nejprve byste si měli dávat pozor na pusu. Můžete totiž neúmyslně plácnout něco, co bude druhé, a vás koneckonců taky, mrzet, anebo prozradit tajemství někoho jiného. Rovněž byste neměli ignorovat ani ta nejmenší pravidla. V hádkách se snažte chovat klidně a nad věcí. Neignorujte názor druhé strany.

Drak (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Prosinec bude pro znamení Draka úspěšný a šťastný měsíc. Za svoji svědomitou píli dostane patřičnou finanční odměnu, což se právě na konci roku vždycky hodí. Právě v tomto období je také čas začít realizovat ty pracovní nejambicióznější plány, včetně osobních. Nic vám nezkazí dobrou náladu, a to je z velké části tajemství vašeho štěstí.

Had (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Od prosince toho moc nečekejte, zejména ve finanční oblasti. Nějak se vám totiž nedaří v práci a také konkurence vám šlape na paty. Ale nezoufejte, v novém roce se všechno změní. V práci tedy nic moc, ale v osobním životě to vypadá na parádní jízdu, ve které nechybí změna životního stylu, image, stěhování, ale také svatba.

Kůň (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Drobným potížím se nelze vyhnout, ale nyní máte dostatek síly a energie je všechny překonat. Naopak, takto získané nové zkušenosti a dovednosti se budou v budoucnu hodit. Nakupí se vám spousta práce, ale za ni získáte i spoustu peněz. Jenom nezapomínejte na odpočinek a čas s blízkými lidmi.

Koza (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

V prosinci na vás čekají romantické zážitky, které vám zlepší náladu. Únava z konce roku způsobí, že se vám nevyhnou chyby a ty samozřejmě s sebou nesou i konflikty s nadřízenými. Snažte se neztratit hlavu a dejte věci do pořádku. Vyplatí se vám zajímat se zhodnocení osobních financí. Uvážlivé kroky změní váš život k lepšímu.

Opice (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Život Opice bude v prosinci dost nevyrovnaný. Čím úspěšnější bude v práci, tím méně bude zvládat osobní život. Většinu měsíce proto bude hledat rovnováhu, která jí pomůže vydělávat peníze a přitom být s rodinou. Těšit se může i na nové zajímavé projekty. Ve své zbrklosti by neměla zapomínat číst smlouvy, aby věděla, co podepisuje.

Kohout (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Milí Kohouti, těšte se na začátek prosince, jelikož ten pro vás bude nejpříznivější. Jak se ovšem bude měsíc blížit ke konci, bude slábnout i vaše štěstí. Nenechte se chytit do pastí, které na vás nachystali zlí lidé. Odmítněte vše, co neodpovídá vašim zásadám.

Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Věci půjdou dobře, ale výsledky pravděpodobně nesplní vaše očekávání. Nepouštějte se do nových projektů. Pokud je nemůžete odložit, připravte se na to, že se na nich nadřete. Tahle situace ovlivní i váš příjem, bude nižší, než jste čekali. Alespoň, že v lásce se vám bude dařit.

Vepř (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Největší štěstí přinesou nečekané události a zvraty osudu. Nebojte se změny a nebojte se, že o něco přijdete. V nejasných situacích neváhejte požádat o radu. Pohled zvenčí může být přesný. Jen se snažte držet dál od těch, kteří vás tlačí do zcela nesmyslných kroků. Přineslo by vám to jenom potíže.

