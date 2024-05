Externí autor 26. 5. 2024 clock 5 minut

Velký horoskop lásky na první letní měsíc červen nabízí cesty za romantikou a vášní nejenom pod okouzlujícím hvězdným nebem, ale i v teplých paprscích životadárného slunce. Podívejte se, kam kroky lásky zavedou vás.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

V červnu budou Berani svůj milostný život řešit pod vlivem planety Venuše. Milí zrozenci tohoto znamení, připravte se na dokonalou romantiku a vášeň, která ve vašich vztazích může vést až k naplňujícím okamžikům. Využijte toto nádherné období a snažte se objevovat partnerovy potřeby. Určitě vaši vstřícnost ocení.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Drazí Býci, i pro vás si hvězdy na červen přichystaly pořádně vzrušující období. Vaše láska dostane novou energii a vaše stávající vztahy jenom pokvetou. Ti nezadaní se mohou těšit na pořádně romantické setkání, které by nedali dohromady ani scénáristé z Bollywoodu. Láskyplné vztahy vás tento měsíc budou provázet na každém kroku, tak si je pořádně užijte.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

První letní měsíc slibuje Blížencům pořádně vzrušující milostné období. Neodolatelnou přitažlivost a notnou dávku smyslné energie přináší lidem narozeným v tomto znamení planeta Mars. Blíženci budou flirtovat nejenom v současných vztazích, ale těm nezadaným pomůže flirt k navázání nových známostí.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Milí Raci, jste připraveni na letní červen plný vzrušující romantiky? S Marsem, planetou vášně, to bude čas plný smyslných emocí. Připravte se na pořádné bušení srdce, a to bez ohledu na to, zda jste ve vztahu nebo třeba momentálně žádný nehledáte. Je to také doba, kdy můžete vyjádřit svá přání a potřeby a udělat ještě víc pro to, aby byl váš vztah opravdu naplněný.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

I když je červen měsícem lásky, zrozenci ve Lvu by si měli dát pozor na hloupé projevy žárlivosti. Lev je král zvířat a v tomto případě i všehomíra, nebo si to alespoň o sobě myslí. Proto občas reaguje emotivně. Takže milí Lvi, až se svým protějškem pohádáte, uvědomte si, že konflikty se řeší v klidu. Raději využijte krásné červnové počasí a vytáhněte svou milou nebo milého někam do přírody, kde se můžete oddávat romantice bez rušivého vlivu okolí.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Ani Panna nepřijde v červnu zkrátka. První letní měsíc jí slibuje lásku a vášeň, což ostatně napovídá přítomná planeta Venuše. Milé Panny, nechte projevit svou skrytou romantickou linku a zkuste stávající vztahy posunout na další úroveň. Uvidíte, že váš partner tenhle krok ocení.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Znamení Vah je známé svým smyslem pro krásu a harmonii, a to hlavně ve vztazích. Letošní červen si pro zrozence Vah připravil pořádnou dávku smyslné romantiky. Není přece nic hezčího než se zcela přirozeně radovat a těšit z přítomnosti milovaného partnera. Krásně vám to léto, milé Váhy, začíná.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Lehce zadumaný a tajemný Štír jako by v červnu pookřál. A představte si, z již zmíněné Venuše, planety lásky a krásy bude právě toto znamení letos těžit nejvíc. Takže milí Štíři, těšte se na nové známosti, užijte si příležitost k vyjádření svých citů a hýčkejte lásku v jakémkoli balení. Hvězdy vám jí posílají až dost.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

A pozor, i se Střelcem se v červnu něco bude dít. Jindy lehce sobecké znamení najednou v prvním letním měsíci pocítí snahu vyhovět potřebám svého partnera/ky a nabídne lásku novým a mnohem romantičtějším způsobem, než tak činil dosud. Tento čas dává Střelci na jeho cestě za láskou zelenou. Fascinován hloubkou okolních vztahů se o to samé bude snažit i ve vlastním případě.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha jedou v červnu na pohon planety Mars, tedy v milostném životě. A to je pro ně ideální příležitost zažehnout osidla lásky na všech frontách, tedy od zadaných, přes single, až po ty, kteří nehledají, protože i je si nějaké to milostné dobrodružství najde. Takže milí Kozorozi, konečně otevřete svá srdce a vpusťte dovnitř trochu svěžího vánku. V červnu k tomu máte ideální příležitost.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vodnář bude v červnu pořádně řádit, jelikož ho podněcuje planeta Mars, o níž víme, že hoří za dobrodružství a vášeň. A Mars si na Vodnářích smlsne. Možná i tak trochu škodolibě, a to zejména v situacích, kdy se Vodnář nechá unést k unáhleným akcím. Takže drazí zrozenci tohoto znamení, svůj romantický letní čas si užívejte i s myšlenkou na zadní vrátka.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Pro Ryby bude měsíc červen v lásce poněkud náročnější. Abyste se milí zrozenci v tomto znamení nedostali do konfliktů či nevyvolali napjatou atmosféru, je třeba našlapovat v romantických krocích opatrně. Hvězdy se totiž zmiňují o jakémsi škraloupu z minulosti, který by mohl tohle láskyplné období poněkud narušit.

zdroj: astrowoche.wunderweib.de, deno-licina.com