Jaro se pomaličku a ostýchavě vkrádá do našich zimou prochladlých těl a srdcí. Hřejivé sluneční paprsky probouzí naše smysly i emoce, které s nadějí čekají na odpověď z druhé strany. A některá znamení se skutečně dočkají velké lásky. Budete to i vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

S příchodem jara se i tvrdohlavému a silnému Beranovi zapalují lýtka. V dubnu bude potřeba, abyste si ujasnili své představy o ideálním partnerovi. Pokud se totiž otevřete novým setkáním, osud vám pravděpodobně do cesty přivede zajímavý protějšek. Zadaní Berani zažijí v tomto měsíci vztahové turbulence.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Na počátku roku se sice zdálo, že vás nic dobrého nečeká, ale s příchodem jara se všechno začne uklidňovat. Vládne vám planeta Venuše, a proto můžete začít snít i o lásce. Tento měsíc je vaším obdobím, budete mít spoustu pozitivní energie, a právě ta přiláká do vašeho života nového partnera.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

V dubnu vám hrozí milostné trápení. Někdo vás zklame, odmítne, nebo jinak emocionálně zraní. Nenechte se ale zdeptat, protože vše máte jen ve svých rukách. Pokud si to dovolíte, můžete mít lásky kolik jen budete chtít. Optimismus a pozitivní energii vám dodá čas prožitý s vašimi blízkými a rodinou.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Od začátku tohoto roku vám tikají biologické hodiny. Máte v sobě touhu po usazení se a založení rodiny. Pokud již máte partnera, je potřeba společně plánovat a posunout svůj vztah dál. Nezadaným hvězdy do cesty přivedou někoho nového, kdo bude vhodný pro dlouhodobý a trvalý vztah.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi čekají velké změny. Podle astrologů se budou zadaní jedinci potýkat s velkými problémy v oblasti vztahů, možná dojde i na bolestivá rozhodnutí. Pozitivní změny se budou týkat svobodných Lvů, kteří dlouho touží po vážné známosti. Láska na sebe již nenechá dlouho čekat a vtančí těmto zrozencům konečně do života.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Vypadá to, že váš milostný život byl odsunutý na vedlejší kolej. Máte tento měsíc tolik důležitých věcí, že na romantiku a vztahy nemáte ani pomyšlení. Přes to někteří jedinci zrození v Panně budou prožívat nejkrásnější období svého života, protože se dočkají zásnub a vrhnou se aktivně do příprav nadcházející svatby.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy se mají v dubnu na co těšit, protože je doslova semele vlna lásky. Planeta Venuše, která prezentuje lásku a vášeň, společně s rázným Marsem vám přinesou do života nové vzrušující milostné prožitky. Otevřete se všemu, co přichází, protože není vyloučeno, že potkáte svou pravou polovičku a budete brzy chystat veselku.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Celý rok 2024 je pro vás zcela zásadní v oblasti lásky. Právě z počátku roku to nebude úplně ideální, ale nenechte se odradit. S příchodem jara bude potřeba si svůj vztah vybojovat. Potřebujete pochopit, že je pro vás tento partner tím pravým, a můžete se vztahu naplno s důvěrou otevřít.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Tito zrozenci se tento rok uklidní a usadí. Nejen, že jejich vztah bude stabilní a dlouhodobý, ale zároveň hvězdy naznačují společné podnikání. Vypadá to, že budete partnery nejen v soukromém životě, ale i obchodním. Navíc se vám bude dařit, což se mnoha lidem v takové situaci nestává. Vaši lásku to ještě upevní.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi se mohou těšit, protože v dubnu potkají pravou lásku. V minulosti se vám příliš nedařilo a možná jste se na Nový rok dokonce zařekli, že už se do vztahu znova nepustíte, ale tentokrát to bude něco úplně jiného. Buďte trpěliví, a zanedlouho budete sklízet sladké ovoce. Nakonec se vám to vyplatí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Už na konci března se začal rýsovat nový vztah, ale zatím jste tomu příliš nevěřili. V dubnu už to bude tutovka, protože budete prožívat lásku jako z románu. Těžko uvěříte, že takové štěstí potkalo právě vás. Tento nový vztah bude mít dlouhodobý charakter. Dovolte si být konečně šťastní.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Romantické Rybky čeká tentokrát utajovaná láska, protože si to bude vyžadovat situace. V dubnu váš život zaplaví radost a štěstí, ale bude potřeba velké trpělivosti. Bude to těžké, protože budete plní vzrušujících a nádherných zážitků, ale musíte vydržet. Dejte věcem čas a vyčkejte, vyplatí se vám to.

Zdroj: horoskop-tarot.cz