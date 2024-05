Květen je měsícem lásky. V letošním roce 2024 bude mít máj silnou energii. Máte šanci navázat konečně hluboký vztah, po kterém jste vždy toužili. Toto období bude časem opravdovosti, stability a štěstí. Nemusíte se bát, lásky tu bude dostatek pro všechny. Co čeká právě vaše znamení?

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Nejlepší den lásky: Sobota 25. května



V sobotu 25. května se Jupiter přesune do znamení Blíženců, což vám umožní skvěle komunikovat a přesně popisovat své pocity. Nebojte se být romantičtí, ukažte svou zranitelnost a buďte samy s sebou. Nemáte co ztratit. Nechte se vést svým srdcem.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Nejlepší den lásky: Čtvrtek 23. května



Nejzásadnějším dnem pro vás bude čtvrtek 23. května, kdy nastane úplněk ve znamení Střelce. Tato energie vám přinese velký zlom, protože vztah, který byl na samém začátku najednou dostane nový rozměr. Romantika a touha budou ve vzduchu, nebojte se podlehnout.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Nejlepší den lásky: Čtvrtek 23. května



Kolem úplňku ve Střelci vaše srdce rozzáří radost a láska. Začněte plánovat svou velkolepou oslavu narozenin, zasloužíte si ji. Věnujte se samy sobě a vychutnejte si lásku od svých blízkých i od svého partnera/ky. Pocítíte nový příliv silných emocí, prožijte je plně.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Nejlepší den lásky: Čtvrtek 2. května



Milostné trápení se blíží ke konci, a vy si můžete pořádně vydechnout. Ve čtvrtek 2. května bude váš transformační den, který vám pomůže se v plné síle postavit na vlastní nohy. Naslouchejte intuici, kam vás chce vést. Čeká vás nová láska, otevřete se všemu, co přichází.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Nejlepší den lásky: Čtvrtek 2. května



Do vašeho života přicházejí významné změny. Budou se týkat vnímání sebe sama, pochopení vlastních potřeb a přijetí pravdy. 2. května bude významný den, který ovlivní mnohá znamení, odkrývá totiž to, co bylo dlouho skryté. Důvěřujte, že se děje to nejlepší.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Nejlepší den lásky: Čtvrtek 23. května



Ve čtvrtek 23. května nás čeká úplněk ve Střelci, který uzavírá období novoluní. V tento moment se přenesete do nové životní etapy, protože je čas posunout se o krok dál. Vaše téma je vděčnost, proto děkujte za všechno, co máte. Máte ve svém životě velkou lásku.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Nejlepší den lásky: Středa 15. května



Ve středu 15. května budete řešit ve svém vztahu zásadní témata, jedním z nich bude i společná intimita. Vypadá to, že se váš partner/ka ubírá zcela odlišným směrem než vy. Bude potřeba se rozhodnout. Dopřejte si bezpečný prostor k upřímnému rozhovoru.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Nejlepší den lásky: Úterý 7. května



Něco starého končí, a něco nového začíná. Zbavte se vědomě veškerých omezení, která jste si samy vytvořili. Možné je totiž úplně všechno, a nyní stačí si pouze ujasnit, co ve skutečnosti chcete. Můžete zlepšit jak stávající vztah, tak vztah sám/a k sobě.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Nejlepší den lásky: Sobota 25. května



Tento rok je pro vás rokem lásky. Vaše vztahy budou jen kvést, nebo se objeví vaše druhá polovička, kterou jste tak dlouho hledali. Musíte nejdřív milovat samy sebe, abyste dokázali milovat druhé. Věřte svým instinktům a otevře se velké lásce, která k vám právě přichází.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Nejlepší den lásky: Středa 15. května



Tento měsíc se váš vztah posune na další level. Budete se s partnerem/kou stěhovat do společného domova. Sice bude náročné to všechno naplánovat, ale nakonec pochopíte, že stres a obavy nejsou na místě. Jediné, co potřebuje ve svém novém domově, jste vy dva.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Nejlepší den lásky: Sobota 25. května



I nezávislí Vodnáři touží v květnu po velké lásce. Zdá se, že potkáte někoho nového, kdo vám vdechne novou životní energii. Možná jste ale ve vztahu, který se radikálně posune, protože ve vzduchu je cítit žádost o ruku. Přichází období velkých romantických změn.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Nejlepší den lásky: Sobota 25. května



Ryby jsou sice zaměřené poslední dobou na kariéru a finance, ale bude potřeba si ponechat dostatek prostoru pro nový vztah. Hojnost si vás totiž konečně najde a zahrne vás dary života. Zapomeňte na staré rány a kontrolu, otevřete své srdce přívalu nové lásky.

Zdroj: www.yourtango.com, www.cntraveler.com