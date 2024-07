New Africa / Shutterstock

Prázdniny jsou časem cestování, dobrodružství, zážitků, ale také nových známostí, které mohou být pořádně žhavé nebo jenom přátelské. Podívejte se, jestli vaše znamení horoskopu čeká pořádně žhavé léto, nebo z milostných dobrodružství nebude zase jako obvykle nic…

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, planeta Mars se drží zpátky a tlumí vaši obvyklou energii v lásce. Na rozdíl od vašeho obvyklého chování dáte v letošním létě přednost samotě a přírodě, ve které vám bude dobře. Pokud však chcete někoho poznat, nezbude vám, než vyjít z úkrytu a udělat první krok. Jedině tak si totiž užijete pořádné letní dobrodružství.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pro zrozence ve znamení Býka nabírá láska o prázdninách pomalejší spád. Vzhledem k Venuši schované za Sluncem se Býci budou věnovat hlavně sebereflexi a osobnímu růstu. Zkuste se protentokrát naučit chápat vlastní potřeby, protože tenhle fakt vás posílí v budoucích vztazích. A nebojte se, až nastane ten správný čas, On či Ona se určitě objeví.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci si užívali na jaře, a ne vždy v pozitivním slova smyslu, jelikož je protějšek připravil o spoustu energie. V létě to chce čas na zotavenou a nalezení vnitřního klidu. Stojí za to ujasnit si, co skutečně od partnerského vztahu čekáme. Teprve pak je čas jít dál.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

S letním slunovratem vstoupil Rak na scénu a otevřel své srdce letním flirtům. Zdá se ale, že některá náhodná setkání za vlahých letních večerů by mohla vést k něčemu hlubšímu. Nechte se vést svými instinkty a uvidíte, co se stane.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Posledního půl roku se Lvi vozili na emocionální horské dráze. Po všech vzestupech a pádech je třeba dát si oddechový čas. Příštích pár týdnů se proto raději věnujte nalezení vlastní rovnováhy a zapomeňte na letní lásky. Snažte se znovu objevit své okouzlující charisma.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Pokud jde o milostná dobrodružství, bude analytická Panna v letošním létě k sobě až moc kritická. To značí jediné, chybí jí sebeláska. A právě léto je ideální čas, kdy lze na této vlastnosti pořádně zapracovat. Až o sobě Panna přestane pochybovat, určitě najde někoho, kdo za tenhle restart stál.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Léto přeje Váhám. Tohle komunikativní znamení zvěrokruhu by mělo využít přátelské letní atmosféry a seznamovat se s novými lidmi. A kdo ví, třeba potká někoho, kdo mu obrátí život naruby. Pochopitelně tím nejlepším možným způsobem.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Milí Štíři, jak se zdá, letošní léto vám hvězdy v milostném životě přejí. Působíte ještě tajemněji a hlavně neodolatelněji než obvykle. Jako byste své obdivovatele lákali nějakým kouzlem. Pamatujte si ale, že ne každý letní úlet si zaslouží víc než jepičí život.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Planeta Saturn naznačuje, že by Střelec měl být toto léto v lásce opatrnější. Pozor tedy na horké letní flirty, které vás mohou vyvést z rovnováhy. Je totiž čas zaměřit se na dlouhodobé cíle a budovat stabilní vztahy. Užijte si léto s přáteli a nehledejte lásku. Až přijde čas, najde si vás sama.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Milí Kozorozi, léto patří vám. A to jednoznačně. Možná zažijete milostné dobrodružství během cestování nebo objevíte neopakovatelné kouzlo spojení s někým, kdo pochází z jiné kultury. Každopádně, hvězdy vašim letním láskám přejí. Tak si je pořádně užijte.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Saturn propůjčuje Vodnářům moudrost, kterou potřebují, aby se konečně dovtípili, co skutečně hledají v lásce. Zdá se, že v letošním létě se setkají s někým, kdo sdílí nejenom jejich zájmy, ale i vize. Takové setkání jim po všech stránkách změní život.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

V Rybách úřaduje planeta Neptun, která povzbuzuje sny Ryb o ideální lásce. Milé Ryby, jak to vypadá, tohle léto by realita mohla předběhnout vaše sny o ideální lásce, a to zejména v období padajících Perseid. Nechte se vést romantickými chvilkami a naslouchejte svému srdci.

