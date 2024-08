Externí autor 6. 8. 2024 clock 5 minut

Druhý prázdninový měsíc srpen klepe na dveře, tak se pojďme podívat, co nám hvězdy přichystaly v lásce. Komu zahoří do konce prázdnin srdce jako vatra a kdo zase ostrouhá kolečka?

Horké letní dny a dlouhé noci pod hvězdnou oblohou nabízejí dokonalou kulisu pro vášnivé románky i něžné city. Připravte se na nečekané zvraty, nové příležitosti a cenné lekce. Podívejte se, co můžete v srpnu očekávat na poli lásky.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Srpen poskytne lidem narozeným ve znamení Berana zvláštní energii, která do jejich života přitáhne nové lidi. Svobodní Berani dostanou příležitost, ve které si užijí nový vzrušující románek, zatímco jejich ženatí „kolegové“ a pochopitelně i „vdané“ kolegyně najdou nové způsoby, jak obohatit svůj stávající vztah. Hvězdy vám, milí Berani a Beranky, vzkazují – zůstaňte otevření novým zkušenostem a příležitostem.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci se v srpnu ponoří do sebe a budou se snažit vyrovnat se svými různorodými pocity. Ti, kteří jsou ve vztahu, si budou chtít s partnerem ledacos vyříkat nebo alespoň sdílet svoje představy o společném budoucím bytí. Single Býci by se měli připravit na setkání s někým, kdo je zcela okouzlí. Hvězdy neříkají, jestli z toho něco bude, ale vzkazují vám, abyste naslouchali svému srdci a řídili se intuicí.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci předvádějí svůj šarm a charisma tak nějak stabilně, ale v srpnu se budou v tomhle ohledu doslova překonávat, takže se mohou těšit na nová a veskrze zajímavá setkání. Svobodní Blíženci dostanou příležitost k pořádně vášnivému dobrodružství, zatímco zadaní by měli věnovat více pozornosti svým partnerům. Blíženci, zapamatujte si, klíčem k úspěchu je komunikace a otevřenost.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Zrozenci ve znamení Raka se v srpnu svezou na výjimečně citlivé vlně emocí a zranitelnosti. Svobodní Raci se zamilují víc, než očekávali, zadaní by měli pracovat na posilování důvěry s protějškem. Milí Raci, myslete na to, jak moc je důležité být k sobě a ke svým pocitům upřímný.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi nechají v srpnu ještě více vyniknout své charisma a sebevědomí. To se samozřejmě neobejde bez pozornosti okolí a svobodným Lvům se tak naskytne příležitost k pořádně vzrušujícímu románku. Zadaní Lvi ovšem pocítí potřebu zdůraznit svou individualitu ve vztahu. Drazí Lvi, nebojte se promluvit s partnerem o svých potřebách a touhách. Pročistí se vzduch...

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny se v srpnu obecně zaměří na zlepšení vztahů. Svobodným zrozencům tento krok může překvapivě najít lásku tam, kde ji vlastně vůbec nečekali. Zadaní „kolegové“ by měli zapracovat na komunikaci a porozumění se svým protějškem. K tomuto úkolu přistupujte s otevřenou myslí i srdcem.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Srpen se v milostných vztazích nese pro Váhy v duchu harmonie a rovnováhy. Svobodní jedinci mají velkou šanci získat spolehlivého partnera a s ním i naplňující vztah, zatímco zadaní pracují na oživení vášně se stávajícím protějškem. Milé Váhy, ať již patříte k jedné či druhé skupině, hvězdy vám radí, abyste zůstali věrní sami sobě a svým hodnotám.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři pocítí v srpnu silné emoční vibrace. Svobodní zrozenci v tomto znamení zapůsobí na okolí svou magnetickou energií, kterou si vtáhnou do života nové lidi. O trochu hůře na tom budou zadaní Štíři. Ti totiž budou muset zapracovat na důvěře a otevřenosti ve vztahu. Vážení Štíři, hvězdy vám vzkazují, abyste věřili zejména svým pocitům.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Srpen bude pro Střelce plný svobody a dobrodružství. Svobodní Střelci si užijí na cestách vzrušující romantická dobrodružství, která ovšem zhasnou stejně rychle, jako začala. Zadaní Střelci by měli zapracovat na dynamice vztahu a okořenit ho něčím, co bude po chuti i jejich protějšku. Zapamatujte si, klíčem k úspěchu je flexibilita a otevřenost novým zkušenostem.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi potřebují v lásce stabilitu, a to je i jejich srpnové téma. Ti svobodní se rozhodnou hledat vážné a trvalé vztahy, zatímco ti zadaní pracují na tom, aby jim to s partnerkou či partnerem klapalo i do budoucna. Milí Kozorozi, i v lásce je důležité zůstat věrný svým cílům a hodnotám.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Srpen znamená pro Vodnáře potřebu nezávislosti a osobního růstu. Svobodní jedinci i přesto dostanou příležitost užít si neobvyklý romantický zážitek. Zadaní Vodnáři to budou mít poněkud složitější, protože budou muset hledat rovnováhu mezi svou potřebou svobody a svými závazky vůči partnerovi. Drazí Vodnáři, hvězdy vám vzkazují, abyste si nastavili otevřenou komunikaci a všechno dobře dopadne.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby se v srpnu ponoří do hlubokých, emocionálně laděných vod. Svobodní jedinci konečně získají vysněnou šanci na romantiku. Zadaní budou muset zapracovat na posílení citového spojení se svým partnerem. Milé Ryby, plňte si sny, komunikujte a hlavně věřte v sílu lásky.

Zdroje: www.tokyoweekender.com, citymagazine.si