Externí autor 1. 7. 2024 clock 4 minuty

Říká se, že na některé věci je lepší být připraven. Tak se pojďte podívat, co vám na letošní prázdniny předpověděly hvězdy. Někoho čeká pohodové léto, jiného katastrofa. A jak jste na tom vy?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé narození ve znamení Berana budou v létě sklízet plody své dlouhodobé dřiny. Vaše odvaha, odhodlání a ambice se konečně vyplácejí! A s mírným letním větrem v zádech pojedete na plný plyn až do podzimu. A jak se zdá, otvírají se vám zcela nové příležitosti, jak v soukromém, tak i v pracovním životě.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Drazí Býci, na první pohled se zdá, že pro vás nemáme dobrou zprávu. Vám se zkrátka v létě dařit nebude. A to jak v profesním, tak partnerském životě. Nemluvě o tom, že budete bojovat i sami se sebou. Dobrou zprávou ale je, že když si uděláte čas pro sebe, určitě zjistíte, co je pro vás v životě podstatné.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci se budou muset v létě dočasně odloučit od svých blízkých. A to nikdy není snadné. Proto se snažte si naplánovat program tak, abyste to dlouhé období zvládli v relativní pohodě. Ostatně, v době sociálních sítí pár týdnů nebude zas takový problém.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pro Raky představuje tohle léto období nejistoty a zmatku. Často se sami sebe budou ptát, zda si zvolili správnou cestu, a jestli jsou jejich rozhodnutí správná. Mohou mít potíže s dosahováním svých cílů, protože jejich cesta bude plná překážek. Je důležité, aby Raci zůstali během tohoto období trpěliví a nenechali se odradit. Pokud tvrdě pracují a věří si, mohou překonat těžké časy.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lev bude v létě čelit problémům v mezilidských vztazích. Buď se zapojí do konfliktu třetích stran nebo sám nezvládne pozitivní komunikaci s ostatními lidmi. Pro Lvy je proto extrémně důležité, aby vážili slova a snažili se vyhnout nedorozumění. Komunikační napětí vyřeší jedině upřímností a otevřeností.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Vypadá to, že ani s začátkem léta pracovní zápřah pro Panny nekončí. Ostatně, práce se jich během tohoto období bude týkat hodně, protože to vypadá, že si budou hledat nové zaměstnání. Naštěstí na vás hvězdy v červenci nezapomněly ani se socializací. Zato v srpnu už budete jenom odpočívat do nové sezóny.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Máte chuť vyrazit na prázdninovou cestu? Teď je ten nejlepší čas. V druhé půlce července se totiž opět vrhnete do práce. Důvodem ale nebudou vaše ambice, nýbrž snaha zapomenout na osobní problémy. V srpnu se zapojíte i do společenského dění, což přivítají mnozí přátelé.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři budou mít letos v létě hluboko do kapsy. Buď budou příliš rozhazovat, nebo zaznamenají neočekávané, avšak nutné výdaje. Milí Štíři, i když léto láká k opačnému chování, vy se nenechte vézt impulzivními rozhodnutími a nenakupujte věci, bez kterých dokážete přežít do doby, než se vaše situace zlepší.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Zadaní Střelci stráví začátek července se svou drahou polovičkou, nezadaní konečně projeví city. Bylo by ale dobré, aby zrevidovali stav svých financi a nepodlehli impulzivním nákupům. Už s ohledem na to, že v srpnu opět vyrazí na cesty. Neuškodí se poohlédnout po online kurzech a provětrat mozkové závity.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha využijí začátek léta k tomu, aby dohnali resty jako je úklid domu či bytu. Vezmou to ale z gruntu a zbaví se nepotřebného oblečení, věcí i otlučených krámů, které si drželi kvůli vzpomínkám. Vypadá to na pozitivní posun v oblasti vztahů a zdá se, že se vám bude dařit i po finanční stránce.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pro Vodnáře je tohle léto časem seznamování s novými lidmi. Letní Slunce stojí na vaší straně a vaše charisma je téměř neodolatelné. Sršíte vřelostí, kreativitou a radostí ze života. Čekají na vás zajímavá setkání. Proto choďte častěji ven a zkoušejte nové věci. Nezapomínejte, že správní lidé přicházejí, když je nehledáte.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Začátek léta se zdá ideální příležitostí k přestěhování. V červenci podpořte svou kreativní stránku a přihlaste se do kurzu malování nebo psaní. Tenhle měsíc bude přát i vztahům, takže obnovte svůj profil v seznamce nebo choďte více mezi lidi. Společenský červenec vystřídá trochu nudný srpen se svou rutinou domácích prací, restů a cvičení.

Zdroje: www.grazia-magazin.de, theeverygirl.com