Externí autor 7. 12. 2024 clock 5 minut

Vánoce jsou zkouškou odvahy, rodinných vztahů a kompromisů. Podívejte se, co hvězdy chystají pro všechna znamení zvěrokruhu o těch letošních. Jak jste na tom vy?

Beran (21. 3.–20. 4.)

Světe div se, Beran nehodlá o Vánocích prudit. Překvapivě s ním vše poběží efektivně a podle plánu. Místo aby mrmlal, že ostatní ještě rozbalují dárky, zatímco on už má hotovo, sebere se a půjde uklízet roztrhané papíry. Hvězdy naznačují, že i na takového tvrďáka jako je Beran, dolehne nostalgie vánočních svátků. Užijte si ji, zase totiž skončí...

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk miluje svůj domov, který o Vánocích každoročně vytuní spoustou ozdob. Letos ovšem šlápne do pedálů, takže stromeček se bude prohýbat pod světýlky, vánočními koulemi a slaměnými ozdobami. Je jedno, že splácá všechno dohromady, hlavně, že byt září a „červená se“. Jakoby Býk tušil, že ho o Vánocích čeká velké a nádherné překvapení.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Pro Blížence jsou Vánoce obzvláště krásné, protože k sobě zvou lidi, kteří jsou pro ně důležití. Bez ohledu na to, zda se jedná o příbuzné, přátele nebo známé. Letos si pro ně hvězdy připravily překvapení, vlastně se dá říct vánoční dárek. Ozve se jim někdo, o kom dlouhé roky neslyšeli. Vysvětlí se dávné nedorozumění a Blíženci získají dávno ztraceného blízkého člověka.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Milí Raci, jako každý rok, i letos chystáte pro rodinu velkou vánoční oslavu, na které se sejdou všichni, od dětí, přes dědečky a babičky až po tetičky a strýčky. Rodina vás tentokrát překvapí dárkem, který bude poděkováním za to, co pro všechny během roku děláte. Hvězdy vám vzkazují, že bude stát za to.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Že jsou Vánoce magické bude jasné i z toho, jak se samolibý a sebestředný Lev alespoň na oněch pár dní změní. Budete si užívat okouzlujícího a charismatického partnera či partnerku, který neváhá přiložit ruku k dílu, aby se oslava vánočních svátků vydařila. Ono to vlastně bude překvapení hlavně pro jeho okolí, které by se mělo pomodlit, aby Lev zůstal takový i po svátcích.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Prakticky zaměřená Panna Vánoce zrovna nemusí. Podle ní jde o svátky konzumu, kdy se od všech vyžaduje dávání darů. O letošních svátcích si ale uvědomí, že udělat někomu radost není zas tak úplně od věci. Sama se může těšit na dárek, který ji mile překvapí a navíc bude plně v intencích jejího postoje – praktický.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Harmonicky naladěné Váhy o každých Vánocích vytvářejí klidnou atmosféru, kterou neruší ani běžné drobné neshody. Ty Váhy zásadně dusí už v zárodku svou přílišnou zdvořilostí. Vše se tak odehrává v akurátní křeči zbytečně uctivého postoje. Letos Váhy překvapí i samy sebe. Dokonce to budou ony, kdo se pohádají jako první. Jenže hádkou se jak známo čistí vzduch. A tak si konečně budou moci užít příjemné a uvolněné Vánoce.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Tradice je pro Štíry o Vánocích velmi důležitá. Vánoční stromek zdobí ozdobami, které se v rodině dětd a hostinu připravují podle tradičních receptů. O letošních svátcích ale v rodině přivítají někoho, kdo většinu jejich tradic zboří. A světe div se, Štíři nad tím mávnou rukou a užijí si pro ně zcela nové situace.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Na každého jednou dojde a letos i na Střelce. Ale nebojte se milí Střelci, nic hrozného vás nečeká. Jenom budete nuceni strávit vánoční svátky uprostřed své rodiny, pod vánočním stromkem a u kapra s bramborovým salátem. To je při vašich toulavých botách novinka. Jenže právě mezi nejbližšími si uvědomíte, že možná nastal čas přehodnotit některé priority. Konečně vám dojde, že ve dvou se to vždycky lépe táhne.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozoroh je opravdový vánoční „nadšenec“. Nakupování dárků, spousty lidí, jehličí na koberci, zima, to všechno ho pekelně štve. Letos ale si pro něj hvězdy přichystaly překvapení ještě před svátky. Objeví se možnost vyrazit na zimní dovolenou. Že by se Kozoroh letos konečně vyhnul předvánočnímu chaosu a prožil šťastné a veselé za hranicemi všedních dnů? Držme mu palce...

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pro Vodnáře jsou vánoční svátky více o setkávání s lidmi než tradiční oslavě. V závěru roku ale Vodnář prochází určitou transformací, která ho ovlivní i o svátcích. Takže světe div se. Letos Vodnář nebude křepčit na večírcích, ale v klidu rozjímat s partnerem či partnerkou. Jakoby tušil, že odpočinek je nutný, protože příští rok to bude jízda...

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Letošní svátky jsou pro Rybu doslova vymodlené. Její podzimní pracovní nasazení přineslo ovoce a teď si může užívat úspěch a hlavně si odpočinout. Překvapivě se citlivá Ryba nebude trápit tím, jaký kdo je a co komu je. Zadaní si budou naopak užívat rodinné pospolitosti a ti ve vztahu si konečně uvědomí, že by ho měli posunout dál.

Zdroje: www.wellandgood.com, www.focus.de