Externí autor 2. 9. 2024 clock 6 minut

Léto je pryč a před námi první podzimní měsíc. Pojďte se podívat co si hvězdy po letních prázdninách připravily pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. Na co se můžete těšit, a čemu se naopak raději vyhnout.

Po ospalém letním období je čas přidat plyn v pracovních plánech. Plně se soustředíte na pracovní úkoly, u některých znamení dojde k velkým posunům a celkově to bude měsíc strukturovaný a plně zaměřený na výkon.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Na rozdíl od ospalého srpna vám září předvede pořádný akčňák, ve kterém nebudou chybět překvapivé změny. Hvězdy naznačují, že byste si měli hlídat zdraví a chovat se více preventivně. Díky vládnoucí planetě Mars se vám podaří vyčistit vzduch v rodině a vyříkat si potřebné. Podaří se vám zažehnat i pracovní neshody. Koncem měsíce si uvědomíte, co máte ve svém partnerovi či partnerce.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ať už ve svém životě toužíte po větší hravosti, spontánnosti či kreativitě, s novoluním se dočkáte. Celkově bude vaše září zalité optimismem, což se projeví i na příjemném finančním bonusu souvisejícím s vaší prací nebo peněžními transakcemi. První podzimní měsíc se také ukazuje jako dobrý start k navazování profesních kontaktů. Pokud budete jednat obezřetně, mohl by vyjít.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Možná jste si minulý měsíc připadali jako leklé ryby, ale to se v září změní a vy se znovu proměníte ve společenského motýla sršícího energií. Proto byste se měli zamyslet i nad svým citovým životem a něco pro něj udělat, prostor k tomu se objeví. Dokonce to vypadá, že se zlepší vaše finanční situace. Buď získáte lepší pracovní příležitost, anebo se vám podaří domluvit si zvýšení platu. Tak to je příjemný start do poslední čtvrtiny roku.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Září pro vás odstartuje zcela novou kapitolu, ve které se stanete mnohem asertivnějšími, průbojnějšími, energičtějšími. Budete mít zkrátka pocit, že zvládnete všechno, co chcete. Tohle mentální nastavení vás nabudí k životním změnám, ale nesnažte se moc tlačit na pilu, případně se vztekat, když všechno nepůjde podle plánu. V půlce září se rozhodnete, že lenošení bylo dost a přihlásíte se do kurzu, vydáte na cesty nebo se zapojíte do dobrovolnické činnosti.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

V září se vám nakupí spousta pracovních aktivit, díky kterým si přijdete na pěkné peníze. Ostatně, vaším cílem je zvýšení příjmů a na něm také začínáte pracovat. Dobrou zprávou je, že se vám tenhle záměr začne brzy otáčet do reálných čísel. Jenom je třeba vytrvat a být ve svém úsilí konzistentní. Koncem měsíce vám ale dojde, že byste měli myslet na sebe a vyrazíte na wellness, kde si navíc srovnáte myšlenky ohledně vztahové situace. Vše dopadne, jak má.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Uvědomte si, že vstupujete do nové fáze života, která skutečně rezonuje s vaším srdcem a vnitřním hlasem. Pokud jí půjdete naproti, konečně se můžete posunout ve svých osobních projektech a zhmotnit ty nejzajímavější nápady. Nebojte se opřít o přátele, rodinu či kolegy. Pod dojmem úplňku a spoustě emocí začnete přehodnocovat i svůj zásadní vztah. Myslete na to, že emoce jsou sice dobrá věc, ale vždy je lepší přistupovat ke vztahu z pohledu toho, jak vás ovlivňuje.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

První polovinu září věnujete zhodnocování toho, kam jste došli, kde je váš cíl. Zkuste meditaci nebo terapii, které vám vylepší psychickou pohodu. Koncem měsíce si uvědomíte, že už by si konečně někdo mohl všimnout, jak moc dřete a dát světu najevo, jak moc jste dobří. Uděláte proto tolik, že koncem měsíce budete potřebovat pořádný odpočinek, který vás nabije novou energií.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

V minulých měsících jste se kariérně posunuli, teď je čas se soustředit na týmovou práci. Svými dovednostmi přispíváte ke zdárnému zdolávání pracovních úkolů, což vám vynese nová přátelství a možnosti. S kolegy se pak pokusíte posunout vaše aktivity na další level, vypadá to, že úspěšně. Vedle toho chcete růst i ve své další profesi. Jděte do toho, protože září je ten správný čas ke startu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Jelikož se na začátku září odehraje ve vaší kariéře spousta věcí, uděláte dojem na výše postavené osoby. Vypadá to na povýšení, anebo novou nabídku. Měli byste si ale ujasnit, co od svého budoucího profesního směřování skutečně chcete. Na řadu přijde i léčba starých emocionálních zranění. Když se jich zbavíte, posílíte své soustředění a vnitřní klid. A tenhle stav vás zase může posunout dál.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Začátek září je ideální čas, abyste si konečně ujasnili, co vlastně chcete od života. Ať už jde o cestování, nabývání nových znalostí nebo navazování nových kontaktů mimo vaši společenskou bublinu. Na svých cílech spolupracujte s partnerem či partnerkou, kamarádem nebo kolegou. Půjde vám to totiž lépe od ruky. Na konci měsíce vás čeká za vaše úsilí pochvala od šéfa.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vaším zářijovým tématem číslo jedna jsou vztahy s partnerem. V klidu s ním proberete racionální témata, překvapivě velmi pečlivě vyslechnete jeho názory a celkově budete mít pocit, že ještě nikdy jste si tak nerozuměli. Ve vzájemném porozumění se dokonce pustíte do společných aktivit, které by měly vylepšit váš zdravotní stav. Domácí vývoj vám přinese spoustu energie, kterou v půlce září nasměrujete do pracovních aktivit. A podotýkáme, že úspěšných.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

V tomto měsíci nasměrujete spoustu energie a pozornosti do svých osobních vztahů, protože už byste rádi konečně vyřešili spoustu nevyjasněných otázek. Daří se vám být spontánní, tak to by mohlo vyjít, stejně jako úmysl vrátit se k některým z vašich kreativních projektů. I když tomu obvykle tak není, hvězdy vám na podzimní čas poslaly kupu sebevědomí, tak ho neváhejte využít.

Zdroje: www.wmagazine.com, www.womansworld.com