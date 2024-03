Jaro s sebou přináší spoustu romantiky. Všechno kvete, ptáci zpívají, rodí se mláďata a většina lidí je z toho všeho na měkko. Počasí svádí k procházkám v parku a tulení se s drahou polovičkou na lavičkách. Můžete se těšit na jaro plné lásky, nebo u vás dojde na lámání chleba?

Žádné jiné roční období není tolik spojováno s láskou a vztahy jako jaro. Svatého Valentýna sice většina lidí 14. února oslaví, ale to není nic v porovnání s pravým nefalšovaným českým jarem.

Všem se zapalují lýtka. Ženy odhodí neforemné kabáty a najednou celé zkrásní. Muži jsou usměvavější a mají větší odvahu pozvat nějakou dámu na kávu. A manželské páry plodí potomstvo.

Beran (21. března - 19. dubna)

Pro rozvážné Berany bude jaro obdobím vášně a romantiky. Mohou se setkat s novými lidmi a potkají nový protějšek. Do života jim přijde intenzivní a vášnivý vztah. Nic ovšem nemají jisté, protože se vyskytnou nečekané konflikty, které mohou vést k rychlému rozchodu.

Býk (20. dubna - 20. května)

Temperamentní Býci se mohou těšit na čas stability. Pocítí intenzivní emoce, s partnerem se spojí na hluboké úrovni a posílí tak svůj vztah. Ale pozor na přetvářku, protože pokud nebudete oba ve vztahu upřímní, může přijít náhlý rozchod.

Blíženci (21. května - 20. června)

Pro Blížence bude jaro časem komunikace a změn. Mohou se cítit trochu rozpolcení, protože se jim naskytne více možností. Budou podléhat svým touhám, což nemusí být ideální pro vážnější vztahy. Jejich proměnlivost a nestálost je riskantní.

Rak (21. června - 22. července)

Raky čeká období citového hloubání a vzájemného porozumění. Na jaře budou propojeni se svými emocemi a touhami. Jejich vztahy mohou prožívat vzestupy a pády, ale díky své schopnosti empatie a porozumění všechny překážky zdárně překonají.

Lev (23. července - 22. srpna)

Důstojní Lvi budou na jaře v plné síle. Bude pro ně časem seberealizace a vedení. Jejich partnerům se nebude líbit, že přitahují pozornost nových nápadníků. Pokud jim nebudou věnovat dostatek pozornosti a projevovat věrnost, mohou chtít vztah ukončit.

Panna (23. srpna - 22. září)

Pro Panny bude jaro časem analýzy a péče. Zaměří se na detaily a budou hledat řešení svých konfliktů ve vztazích. Mohou dojít k názoru, že se jim vztah nezdá stabilní, nebo dostatečně vyvážený. Pak budou uvažovat o rozchodu.

Váhy (23. září - 22. října)

Váhy se mohou těšit na období harmonie a vyvažování rovnováhy. Budou se snažit vyhýbat konfliktům a stabilizovat svůj vztah. Pokud se ocitnou v nesouladu se svými partnery, mohou hledat rychlé a okamžité řešení.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Štíři mohou očekávat období životní transformace. Mohou prožívat hluboké emocionální změny ve svých vztazích a hledat nové cesty. V partnerství touží po silnějším a intimnějším spojení, což se jim ale nemusí vyplnit. Cesty s jejich partnery se mohou náhle rozdělit.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Pro Střelce bude jaro časem dobrodružství a svobody. Mohou toužit po nových zážitcích a nezávislosti ve svých vztazích. Pokud se cítí omezováni nebo uvězněni ve vztahu, mohou začít uvažovat o svobodě.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Na Kozorohy čeká na jaře spousta práce. Měli by se soustředit na dokončení svých projektů, posun v kariéře a realizaci svých snů. Jejich vztahy aktuálně trpí nedostatkem času a pozornosti, což může vést k vážným neshodám. Měli by se rozhodnout, co má prioritu.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Jaro bude pro Vodnáře časem inovace a svobody. Mohou ve svých vztazích zatoužit po nezávislosti a něčem novém. S příchodem sluníčka a tepla v nich klíčí touha po změně. Mají nutkání se v životě někam posunout. Potřeba svobody je může dovézt až k ukončení vztahu.

Ryby (19. února - 20. března)

Ryby bude jaro jako vždy velmi inspirovat. Budou silně propojeny se svými emocemi i intuicí. V jejich životě se objeví někdo nový, koho by si právě měly prověřit právě zmíněnou intuicí. Většinou ji totiž neposlouchají, a pak se ocitnou v nešťastném vztahu.

Autorský článek