9. 12. 2023

Už byla tma, když členy přírodovědné výpravy ze spánku vyrušil neznámý cvakavý zvuk. V první chvíli je napadlo, že se v jejich bezprostřední blízkosti musí pohybovat nějaké velké zvíře. K jejich zděšení to byl však obří hmyz – pavouk, který s sebou táhnul vačici. Byl to snad bájný J’ba Fofi?

O svém zážitku se vědci rozepsali v časopisu Amphibian & Reptile Conservation. Přestože se incident odehrál v Amazonii, ihned se objevily otázky, zda obří tarantule nemohla být tvorem známým pod jménem J’ba Fofi, o kterém se už dlouhá staletí hovoří legendy v Kongu.

„Velmi velký pavouk”

Podle pověstí z Konga se pavouk jmenuje J’ba Fofi, což v překladu doslova znamená „velmi velký pavouk”. Má jít o tvora, který připomíná obrovskou tarantuli, jejíž tělo má i s nohama průměr až 2 metry. Když se pavouk postaví na zadní nohy, je velký jako mohutný dospělý člověk. Mezi stromy plete pavučiny a vyčkává, kdy se do nich chytí kořist.

Obyvatelé Konga si vypráví legendy, podle kterých je pavouk velmi aktivní a často se vydává na lov. A to i do vesnic, ze kterých odnáší dobytek anebo malé děti. Jedním z těch, kteří měli tu smůlu a dostali se do přímého kontaktu s obrem, měl být i anglický misionář Arthur Simes, který na pavouka narazil společně se svými přáteli v džungli v roce 1890. Dva z jeho přátel se údajně dostali do pavoučí sítě a tarantule je následně smrtelně kousla. Od té doby se o tvorovi mluví stále víc a víc. A není proto divu, že se jej obyvatelé Konga velmi obávají.

Nejen v Kongu

J’ba Fofi ale nebyl spatřen jen v Kongu. O setkání s ním hovoří i lidé například z Mexika, Austrálie, USA anebo z Vietnamu. Jistý pár ho údajně spatřil také na silnici v Ugandě, jiní jej viděli v Louisianě ve večerních hodinách, když kráčeli do kostela.

Nikdo z těch, kteří ale pavouka na vlastní oči viděli, neuvedl, že by byl skutečně tak velký, jak se o J’ba Fofi hovoří. I když byla tarantule opravdu obrovská, rozhodně se svou velikostí nerovnala dospělému člověku. I tak šlo ale pochopitelně o nesmírně děsivé zážitky.

Nemůže existovat?

Podle odborníků je ovšem nemožné, aby obrovský pavouk, jakým má J’ba Fofi být, existoval. Pavouci mají totiž velmi specifický dýchací systém, který by nedokázal dostatečně okysličit tak velké tělo.

Je tedy možné, že lidé, kteří popisují svá setkání s J’ba Fofi, zkrátka lžou anebo pod rouškou noci spatřili jen něco jiného, co pavouka mohlo připomínat. Pravdou totiž zůstává, že největší známý pavouk je sklípkan největší, který může vážit až 150 gramů a při rozpětí nohou měří okolo 30 centimetrů. Existence většího pavouka, než je sklípkan největší, nebyla nikdy potvrzena.

