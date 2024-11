Externí autor 4. 11. 2024 clock 4 minuty

Stejně jako klasický, i cikánský horoskop obsahuje dvanáct znamení, kterým ale přisuzuje tradiční cikánský symbol. Podívejte se, co vám tento horoskop předpovídá na letošní zimu. Hrozí vám ztráta zaměstnání, rozchod nebo už konečně získáte bohatství?

I když se nejedná o nijak uznávaný nebo oficiální astrologický systém, může cikánský horoskop nabízet zajímavý pohled do budoucnosti. Jednotlivé symboly odpovídají klasickým znamením, takže se v nich snadno zorientujete a najdete ten svůj.

Dýka ( Beran 21. 3. - 20. 4.)

Pro ty, kdo se narodili ve znamení dýky, může být letošní zima časem odhodlání a nového začátku. Je ale třeba se tvrdě postavit výzvám a neuhnout z cesty. Pokud tito lidé vytrvají, patrně zvítězí a tím změní svůj život, což je krok, na který už dlouho čekají.

Koruna (Býk 21. 4. - 20. 5.)

Narodili jste se ve znamení Koruny? Pak se vaše zima ponese v duchu financí. Budete řešit možnosti dalších příjmů a hledat nové pracovní příležitosti. Nebojte se a šlápněte do hledání. Čím víc lidí bude o vaší potřebě vědět, tím lépe. Jedno je jasné, možnosti se rýsují, jenom se nesmíte bát. Jako vedlejší efekt vám tyhle kroky posílí sebevědomí. A to také není k zahození, co říkáte...

Svícen (Blíženci 21. 5. - 20. 6.)

Lidé narození pod Svícnem, tedy v Blížencích, budou v zimním období aktivní v komunikaci a vztazích. Tento postoj jim umožní poznávat nové nové lidi. Patříte-li do tohoto znamení, neodmítejte podané ruce. Nikdy nevíte, zda se z takového setkání nevyvrbí přátelství nebo obchodní vztah.

Kolo (Rak 21. 6. - 21. 7.)

Máte ve svém nativu znak Kola? Pak vězte, že se vaše zima bude ubírat emocionální cestou. Konečně budete mít čas se zamyslet nad různými událostmi a odpustit sobě i druhým. Tento krok vám pak umožní prohloubit či znovu navázat vztahy, které se z různých důvodů přetrhaly. Neotálejte, taková příležitost by se nemusela opakovat.

Hvězda (Lev 22. 7. - 22. 8.)

Lidé s Hvězdou v zimě zazáří a znovu projeví své vůdčí schopnosti. Jestliže budou důslední, dosáhnou svých cílů. Nejenom pro své příznivce, ale i všechny ostatní se stanou inspirací. Toho je třeba si vážit a využít pro upevnění svých pozic.

Zvonek ( Panna 23. 8. - 22. 9.)

Jak se zdá, letošní zima bude pro všechny, kteří se narodili pod znamením Zvonku, vhodným obdobím pro osobní rozvoj. Milí Zvonci, zkuste v sobě během nadcházejícího zimního času najít vnitřní klid a harmonii. Uvidíte, že na jaře se vám jedno i druhé bude hodit.

Čepel (Váhy 23. 9. až 23. 10.)

Zrozenci v tomto znamení budou v zimě bilancovat a rozhodovat se, kudy se vydají dál. Nebude to bez ztráty. Ať již zamíří kterýmkoli směrem, vždy se budou muset s některými věcmi rozloučit. Na druhou stranu zase získají a o tom životní kroky jsou.

Řetěz (Štír 24. 10. až 22. 11.)

Single konečně najdou někoho, s kým budou chtít zůstat na věčné časy, protože k němu pocítí hlubokou lásku. Zadaní poznají, co mají ve svých nejbližších a prohloubí své city až do posledního koutku duše. Jestli měli už tak pevné vztahy, tahle zima jim pomůže je upevnit na vždy.

Meč (Střelec 23. 11. až 21. 12.)

Zrozence s Mečem nečeká právě snadná zima. Měli by být připraveni čelit obtížím spojeným se seberealizací. Jelikož jsou odvážní a chytří, uspějí. Tenhle krok jim navíc umožní zachovat si svobodu, které si cení nadevše.

Podkova (Kozoroh 22. 12. - 20. 1.)

Milé Podkovy, připravte se na hodně zajímavé období. Váš zimní čas se ponese v duchu nahoru a dolů. Objeví se problémy, které ale vyřešíte díky pořádné dávce štěstí, která přijde v pravý čas a pomůže vám překonat všechny překážky. Pokud vytrváte, zvládnete zimu na jedničku.

Pohár (Vodnář (21. 1. - 19. 2.)

Zrozenci Poháru si v zimě užijí hodně emocí a kreativity. Citů není třeba se bát, jelikož se ponesou v pozitivním duchu. Přesněji řečeno, posunou své vztahy na ještě lepší úroveň. Rovněž v sobě povzbudí tvůrčí stránku, která jim pomůže vyřešit práci a různé projekty.

Kaple (Ryby 21. 2. až 20. 3.)

Pro všechny, kteří se narodili pod znamením Kaple, bude zima časem duchovního růstu a plnění snů. Tito lidé jsou velmi intuitivní a právě v tomto období dostanou příležitost naslouchat své intuici a rozvinout hlubší spojení se svým vnitřním světem. Tento krok jim umožní dokončit velmi zajímavé projekty a předvést, co všechno dokážou.

zdroj: www.kiskegyed.hu, magic.horoscope-du-jour-gratuit.com