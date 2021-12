Velociraptor: Nejhorší zbraní byly ostré bodce na nohách. Oběti jimi rozsekával

Rekonstrukce boje velociraptora a protoceratopse

Foto: Raul Martin / Creative Commons, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.

Velociraptoři jsou po světě proslavenou trojkou „ochočených“ dinosaurů, se kterými si Chris Pratt, téměř rozuměl. Víte, jak Velociraptor mongoliensis vypadal? Tvůrci filmové série o jurských dinosaurech v době jejího vzniku ještě nevěděli, že Velociraptor mongoliensis není stejným druhem jako Deinonychus. Právě tomu se filmoví dinosauři podobají mnohem více.

Nepochopený Velociraptor monogoliensis

I když všichni víme, že film v televizi není přímý přenos a po světe jurští ještěři skutečně neběhají, nějak počítáme s tím, že je zpodobnění dinosaurů v takových filmech věrohodné. V případě trojice velociraptorů se tvůrci filmové série od poznatků vědy poměrně dost vzdálili. Patrně omylem, ale co naplat. Dnes již víme, že deinonychus a velociraptor jsou jen vzdálení příbuzní, zatímco v době vzniku filmu je i někteří odborníci zaměňovali.

Jací tedy byli velocipraptoři prohánějící se v oblasti dnešního Mongolska před 75 až 71 milionem let?

Velociraptor byl velmi drobný, ale rychlý a dravý.Zdroj: Fred Wierum / Creative Commons / CC BY SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Zabijácké drápy veloceraptorů

Pamatujete na ten neobyčejně pichlavý zabijácký dráp? Takový velociraptoři skutečně měli. Jeho velikost a ostrost je skutečně obdivuhodná, zvlášť u tvora, který rozhodně nedosahoval takového vzrůstu jako ve filmu. Skuteční velociraptoři byly spíš velikosti krůty, ale na rozdíl od ní disponovali ještě dlouhým ocasem. Proč takového dravce srovnávat s krocanem či krůtou? Důvodů je mnohem víc.

vyhynutí dinosaurů HOTOVO Karmen Trojská 8. říjen 3000 četba na 4 minuty četba na 4 minuty

Velociraptoří dráp je skutečně úchvatný a protože víme, že byli tito drobní ještěři masožravci, velmi dobře si dokážeme představit, jak svoji oběť drobný ještěr nelítostně trhal, a to by skutečně mohl. Nicméně ani tím si není věda jistá. Z kosterních nálezů se dá použití takového drápu jen těžko odhadovat. Dráp mohl sloužit k trhání či téměř bodání, ale také k uchopování, jak to vidíme u ptáků. Také jestřábi se pyšní podobně zvětšeným drápem na druhém prstu. Jak se zjistilo poměrné nedávno, jestřábi své drápy nepoužívají k trhání, ale jen k přidržování uloveného zvířete, zatímco jej živé konzumují. O tom, zdali to tak bylo i u velociraptorů, se vedou debaty na odborné úrovni právě v posledních několika letech.

Proslulý velociraptoří dráp v porovnání s jeho větším příbuzným.Zdroj: Danny Cicchetti / Creative Commons / CC BY SA 3.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Velociraptoři se také pyšnili peřím

Velociraptor je zajímavý svou prodlouženou lebkou, ale také tím, že vlastně nevypadal jako ještěr. Největší odchylkou od filmového zpracování je totiž to, že velociraptoři byly pravděpodobně také pokryti peřím. Jejich kosterní stavba neumožňovala let, proto se má za to, že šlo o dědictví, které velociraptoři získali po svých předcích.

Jak nejspíš velociraptor vypadal, uvidíte v tomoto kratičkém videu.

Zdroj: Youtube

Velociraptor byl nejspíš noční lovec samotář

A co jejich pověstný intelekt či lov ve skupině? Víme, že lebka velociraptora skrývala na dinosaura nebývale velký mozek. Drobný zabijácký opeřený ještěr rozhodně byl mezi svými králem. V porovnání s dalšími zvířaty byl zhruba stejně chytrý jako dnešní ptáci. Dokázal by velociraptor člověka zabít? Výbavu k tomu měl, ale pochutnával si na mnohem menších savcích.

Ani pro doměnku, že lovil ve skupině, nemáme důkazy. Velociraptoři nejspíš společníky ani k ničemu nepotřebovali. Podle velikosti očnice byly patrně nočními lovci, kteří mohli dobře využít momentu překvapení díky rychlosti.

Viděli jste stejného dinosaura jiných barev? O skutečných barvách dinosaurů nevíme vůbec nic.Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.google.com, www.nationalgeographic.com, www.express.co.uk, cs.wikipedia.org