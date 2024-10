Velryby patří mezi nejpozoruhodnější tvory naší planety. Není proto divu, že jsou vědeckými týmy pečlivě sledovány s cílem odhalit jejich život, ale také to, co se s nimi děje po smrti. Mršina jednoho z kusů, objevená nedaleko pobřeží Scituate, proto vyvolala nebývalé pozdvižení.

Oceány patří mezi nejméně prozkoumané oblasti. Odhaduje se, že více než 80 % z nich zůstává stále neprobádaných.

Když se tedy u jižního pobřeží Massachusetts objevilo mrtvé tělo keporkaka, vědci okamžitě využili příležitosti ke studiu fungování potravního řetězce. A nejen oni.

„Byli jsme na mršinu zvědaví,” řekl v rozhovoru pro NBC Boston Frank Pitten z městečka Scituate, který se se svým synem Mikem rozhodl, že ji zkusí najít. Nasedli proto do svého malého člunu a vydali se na volný oceán.

Viděli ji již z dálky. Plavala na hladině jako obrovská bójka. „Když velryba zemře, rozkládá se, což vytváří olejový film,” vysvětluje mořský biolog John Chisholm. „Poté tělo klesne na dno, kde se na něm přiživí další tvorové jako humři, krabi a červi.”

Mrchožrouti

Mrtvá velryba ale nepřitáhla pozornost pouze vědců a nadšenců, vydali se k ní také mrchožrouti od mořských ptáků po žraloky. „Jsou to pro ně doslova hody, kdy získají spoustu jídla téměř zadarmo,” říká Chisholm.

Když tedy Frank a Mike připluli ke keporkakovi, nestačili se divit. Kolem obrovského těla plavalo asi šest velkých bílých žraloků a hodovali na něm.

Zdroj: Youtube

„Podíval jsem se na syna a řekl mu, že toto je něco, co se vidí jen jednou za život. To jsem ale nevěděl, co se stane za okamžik,” přiznal Frank.

Pod hladinou se náhle objevil tmavý stín, který se stále zvětšoval. Pak se vynořil a zakousl se do velryby.

„Ten žralok byl více než šest metrů dlouhý. Nejvíce šokující byl ale jeho obvod. Předpokládám, že by se do něho vešla většina jeho kolegů, kteří byli kolem,” přiznal Frank Pitten.

Žraloci s USA

Skupina žraloků bílých hodující na mršině velryby jen asi šest kilometrů od pobřeží Scituate však nebyla jedinou, kterou lidé v té době zpozorovali.

Nejvíce jich bylo k vidění na vnějších plážích Cape Cod, pyšnící se mělkou, čistou a studenou vodou, jež přitahuje nejen potápěče a paddleboardisty, ale hlavně predátory.

Výzkum Ryana Knotka z New England Aquarium totiž zjistil, že paryby vody okolo Massachusetts využívají jako školku pro svá mláďata. Jedná se především o druh žraloka písečného, který je považován za relativně klidného.

