Chudý rybář našel v moři podivný předmět. Ošklivá hrouda z něj udělala milionáře

Že se chudý rybář může stát boháčem jen v pohádkách? Nemusí. Skutečně se to stalo. Jeden pohádkový příběh se odehrál na pobřeží Thajska. Na nuzného staříka, který se živil lovem ryb, se jednou usmálo štěstí. Nechytil do sítě zlatou rybku. Na pláži našel zvláštní věc. No spíš než věc takovou podivnou záhadnou hroudu čehosi. Sebral ji jen z čiré zvědavosti…

Pěkná hroudička

Příběh nemajetného thajského rybáře, stejně jako mnohé pohádky, se vypráví s malými obměnami, jisté ale je, že 27. září 2021, ať už v moři či na pláži, ve vesničce Niyom v jižní provincii Surat Thani našel šedesátiletý Narong Phetcharaj beztvarý předmět voskovité struktury. Zabalil ho do ručníku a přinesl domů, kde ho uložil do krabice. O svém nálezu později řekl své rodině. Rodinná rada usoudila, že to vypadá jako velrybí „zvratky“, o kterých byl pořad v televizi. A tak, jak se v dokumentu uvádělo, škrtli pod „tím něco“ zapalovačem a to se začalo rozpouštět a nasládle vonět. Takže dle nich to byla skutečně „ta“ velrybí hrouda z televize. Rybář třicetikilovou hmotu donesl odborníkům na Univerzitu Songkla k rozboru. Ti potvrdili, že se skutečně jedná o vzácný velrybí sekret a navíc o jeden z největších nálezů.

Mořský poklad, plovoucí zlato

Pan Narong tehdy řekl: „Jsem tak vzrušený, že nevím, co mám dělat. Mám v plánu to prodat, protože už jsem dostal certifikát, který dokazuje pravost.“ A kilo „toho“ se dle kvality prodávalo za 37 500 až 42 800 amerických dolarů. Což by mu vyneslo v dolarech až 1 250 000. Rybář tvrdí, že od soukromého podnikatele dostal nabídku daleko vyšší. Kromě jiného také řekl, že „… pokud se mi podaří získat dobrou cenu, přestanu pracovat jako rybář a uspořádám oslavu pro své přátele.“ Za kolik svůj nález prodal, se neuvádí, nicméně s jeho tehdejším platem v přepočtu na koruny 14 tisíc měsíčně by si i s kilem velrybích zvratků značně přilepšil a už nemusel pracovat. A i rodina, přátelé a vesničané by se jistě na oslavě pěkně poměli.

Tak už víme nebo alespoň tušíme?

Třicetikilový velrybí „zvratek“, který pan Narong našel, je vzácná ambra. Je to látka, kterou produkují vorvani. O jejím původu se dlouho vedly spory. Až do 19. století se věřilo, že je to ztuhlá mořská pěna, nebo třeba trus mořských ptáků. Nicméně dnes se ví, že jde o sekret trávicího traktu vorvaňů. I tak vědci přesně nevědí, kterým otvorem z vorvaně ambra vychází. Někteří biologové se domnívají, že nestravitelné části živočichů velryba vyvrhne. Sliz ztuhne a plave na hladině. Jiní se domnívají, že se dostanou do střev, kde se pomalu i třeba několik let pojí v pevnou hmotu. Do moře se pak dostanou spolu s výkaly. Jsou i názory, že se ve střevech z nestravitelných zbytků vytvoří balvan, který vede k úmrtí vorvaně. Čerstvě vyvržená ambra páchne, ale postupně, jak vysychá, získává nasládlou vůni.

Z ambry se získává látka ambrein, která se používá jako složka při výrobě drahých parfémů, třeba Chanel No. 5. Pravá vorvaní ambra je i afrodiziakum, zvyšuje libido. Vzhledem k ubývajícímu počtu těchto obřích velryb i k tomu, že takovou ambru nevyvrhnou každý den, a i kdyby, tak někde v oceánu, jsou tak její nálezy velmi vzácné. V dnešní době je cena ambry vyšší než zlata.

