V současné době televizní diváky baví reality show Bachelor, ve kterém se krásné dívky uchází o ruku podnikatele Jana Solfronka. To není jediná seznamovací show, kterou jsme u nás již mohli vidět. Před lety zaujal pořad Vem si mě, ve kterém se objevil dokonce i falešný boháč!

Princip show Vem si mě, která se vysílala v roce 2007, byl vlastně v mnohém podobný jako již zmiňovaný Bachelor. Jeden muž s naditou peněženkou byl seznámen s dvaceti ženami, mezi kterými si měl postupně vybrat tu pravou.

Vdavekchtivé dámy se na něj snažily zapůsobit všemi prostředky ve snaze najít pravou lásku nebo alespoň muže, který je dokáže zajistit.

Tím mužem se tehdy stal podnikatel Michal Červín. Ten se na první pohled zdál být velmi dobrou partií. Měl prostředky, drahá auta, pěkné bydlení. A tak není divu, že se děvčata mohla přetrhnout, aby ho některá z nich ulovila.

Štěstí se nakonec usmálo na Barbaru Kautmanovou. Ta si tenkrát od show slibovala především snadný vstup mezi smetánku a věřila, že právě movitý partner jí to zaručí. Bohužel poměrně krátce po dotočení show se začaly objevovat první trhliny ve vzdušných zámcích, které si pro sebe mladá žena vystavěla.

Ukázalo se, že nemá ani vindru

Ukázalo se totiž, že Michal Červín zdaleka není tolik při penězích, jak o sobě tvrdil, a kromě toho dluží doslova kam se podívá.

Dvojice se nikdy nevzala, ale počali spolu dceru Rozárku. Jakmile ale Barbara Kautmanová přišla na to, jak se se stavem konta jejího partnera věci mají ve skutečnosti, rozhodla se ho opustit.

Následoval soud o opatrovnictví dcery, při kterém se ukázalo, že domnělý milionář nemá ani korunu, a nemůže proto dokonce ani hradit alimenty na malou Rozárku. To ale ještě nebylo to nejhorší, co na něj prasklo.

Peníze Michala Červína, kterými se původně chlubil, totiž nepocházely ze zcela poctivého zdroje. V minulosti si k nim měl dopomoci podvody a zpronevěrami. Na jeho jméno byl poté vystaven zatykač.

Červín uprchl do Thajska

Michal Červín se rozhodl tuto komplikaci vyřešit útěkem do Thajska, kde na něj česká policie nedosáhla. Nakonec ale přece jen v rukou spravedlnosti skončil. Došlo k tomu ale překvapivým způsobem.

V zahraničí mu totiž brzy došly poslední peníze, které měl, a nemohl si dovolit ani ubytování nebo jídlo. V Thajsku nikoho neznal a jeho tehdejší partnerka s ním definitivně ztratila trpělivost, načež si sbalila svých pár švestek a vrátila se do Česka.

Udal se, aby neskončil jako bezdomovec

Červínovi následně hrozilo, že z něho bude bezdomovec. Proto se nakonec z čirého zoufalství šel sám udat, následoval soudní proces a aktuálně by si měl odpykávat trest v pankrácké věznici.

„Udělal jsem mnoho chyb, ale domnívám se, že není nikdy pozdě se ke všemu postavit čelem a začít dělat správné věci,” napsal později z vězení do redakce Blesku. Ještě než se ale vrátil do Česka, pobyl si nějakou dobu ještě v thajském vězení.

„Podmínkou k mému propuštění bylo poskytnutí informací o dalších hledaných krajanech. V tomto ohledu jsem nemohl vyhovět, tak mě thajský soud odsoudil za překročení doby pobytu a já byl nucen pobýt několik dní v thajském kriminále,” popsal s tím, že se mělo jednat o velmi tvrdou zkušenost.

