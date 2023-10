Neodmyslitelnou postavou Troškovy hoštické trilogie Slunce, seno… je postava fešáckého Venci Konopníka na motorce, kterého miluje Blažena i Miluna. Zahrál si ho neherec Broněk Černý. Dnes jako dvaašedesátiletý holkám srdce neláme, a přestože mu „Vencův“ úsměv zůstal, asi byste ho nepoznali,

Stovka na pivo

Do Hoštic to ze Strakonic měl tzv. přes kopec, a tak se před 40 lety šel přihlásit do komparsu, aby měl na pivo, protože „za postání v davu“ byla slíbená stovka. Netušil, že mu to změní život. Připletl se totiž do konkurzu, a tak se na čas stal hercem, a dá se říct, že docela „slavným“. Broňka Černého (*12. 3. 1961) si všiml sám režisér Troška a vybral si ho do role Venci Konopníka pro Slunce, seno, jahody. Zvládnul ji jako skutečný herec, a tak pokračoval v dalších dvou dílech.

Na to, že se u filmu nachomýtnul náhodou a zůstal u něho jen pár let, toho stihnul docela dost. Mezitím, než začalo v Hošticích lítat „pár facek“, zahrál si po boku známých herců ve filmu Holka na krátkou trať (1984), Zelená léta (1985), Tísňové volání (1985), Mezek (1985) a Bylinková princezna (1990).

Následující kratké video ukazuje jak šel čas s Blaženou a Vencou:

Zdroj: Youtube

Sbohem kamery

Po posledním „erotickém“ díle poznal i divadelní prkna. Dva roky vystupoval v zájezdovém pořadu s Helenou Růžičkovou, jejím synem Jiřím a Veronikou Kánskou – jeho hoštickou manželkou Blaženou Škopkovou. Chvíli pak koketoval s myšlenkou u filmu zůstat, ale nakonec se vrátil do svých rodných Strakonic a začal řídit kamion. Oženil se a se svou ženou Romanou má dnes už dospělé děti, Terezu a Ondřeje.

Přestože pan Broněk za svým herectvím udělal tlustou čáru, s režisérem Zdeňkem Troškou jsou v kontaktu a občas se setkávají. Ten mu dokonce ještě v roce 2003 nabídnul roličku v Kameňáku. V roce „Venca“ 2022 přijal pozvání na premiéru muzikálu Slunce, seno, jahody v Hudebním divadle v Karlíně. Své soukromí si chrání, novináře s jejich žádostí o rozhovor posílá do háje. Na své hoštické parťáky nezapomněl a s nimi se vzpomínkám na natáčení nebrání. Zavzpomínal a o své zážitky z natáčení se letos podělil u příležitosti 70. narozenin Zdeňka Trošky (*18. 5. 1953) v pořadu Čs. rozhlasu Tobogan.

close info YouTube zoom_in Venca se po Hošticích prohánel na červené Jawě konopnici 350

Motoristická douška…

Zdeněk Troška proslavil i červenou Jawu 350 (typ 634). Lépe řečeno spíš Venca, který se na ni v Hošticích proháněl. Od té doby se jí říká „konopnice“. V posledních letech se stala velmi populární a v roce 2021 se v Hradčanech na Prostějovsku konal první sraz konopnic, na který přijel i Troška. Má ji i náš současný prezident jako vzpomínku na své motorkářské začátky.

