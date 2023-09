Ať si ji pamatujeme jako krásku Mariku ve filmu Sněženky a machři, nebo utěšitelku Vendulku z „Básníků“ či jiných rolí, jejich pohledná a živá představitelka Eva Jeníčková, které „léta“ náramně sluší, musela v životě spolknout hodně hořkou pilulku. Velmi drsná příhoda snad bude mít happy end…

Od začátku…

„Pražanda“ Eva Jeníčková letos dne 5. srpna oslavila své 59. narozeniny. Dřív, než ukončila studia na DAMU, jako filmová Olga prožila dobrodružství ve filmu Tři od moře (1979), zahrála si i krásnou Mariku, dceru přísného, ne příliš oblíbeného profesora Kardy, který ji vzal na lyžařský kurs svých „gympláků“ ve Sněženkách a machrech (1982). O rok později jsme ji poznali jako svůdnou Vendulku v Jak básníci přicházejí o iluze. Po studiích získala role v několika filmech, třeba pohádce Rumburak (1985) nebo jako „rajda“ v Anděl svádí ďábla (1988).

close info YouTube zoom_in Eva v roli krásné Mariky ve filmu Sněženky a machři

V rámci zahraničního programu odjela na konci 80. let na Fulbrightovo stipendium do Spojených států, kde studovala tanec, herectví a zpěv. To pak zúročila na divadelních prknech ve Švýcarsku, kde hrála přes půl roku v divadelní inscenaci filmu Harold a Maude, dva a půl roku účinkovala v muzikálu Cats v Hamburku, více než rok v muzikálu Ragtime v Los Angeles.

Za „velkou louží“

Země za velkou louží se stala Evě druhým domovem v roce 1991, kdy se usadila ve čtvrti Venice Beach v Los Angeles. Po pověstném hollywoodském červeném koberci se sice neprošla, přesto se ve velké zemi neztratila. Pomineme-li nějaké komerční reklamy, v USA pod jménem Ava Jansen hrála v losangeleském divadle, v seriálech a filmech po boku hollywoodských herců, ač v menších rolích. Objevila se na obálce Playboye a ve videoklipech.

Do rodné Prahy si „odskočila“ zahrát si ve Sněženkách a machrech po 25 letech (2008). Na svá skutečná studijní léta zavzpomínala v Jak básnici čekají na zázrak (2016), kde coby ředitelka nemocnice měla názorové střety se svou bývalou filmovou láskou – medikem Štěpánkem, kterého se jako studenta snažila svést. Hrála v krimi seriálech Modré stíny, Polda či Specialisté a dalších.

Následující video ukazuje scénu, jak Vendulka svádí Štěpána:

Zdroj: Youtube

Odvrácená tvář

Eva Janíčková možná odjela za „americkým snem“, ale pochopila, že ten také znamená být nahoře i dole, zvláště v herecké branži. I když se nedařilo, vždy se snažila jít dál. Nezhroutila se po nevydařené osmileté manželství s americkým scénáristou a choreografem bojových umění Markem Mikitou, ani po rozvodu s režisérem Viktorem Taušem.

Velká rána přišla v únoru 2018. Když v parku venčila svého chlupatého miláčka pejska Giolu, napadli ji dva velcí pitbulové. Jeden se jí zakousl do levé nohy, druhý doslova vymrštil do vzduchu a ona tvrdě dopadla na pravý bok. Jejich majitelé utekli a ona se za velkých bolestí doplazila domů. Ty ani po měsíci neustoupily a její zdravotní stav se zhoršoval. Přes dva roky hledala pomoc u lékařů, kteří ji dokonce doporučili výměnu kyčle. Šestý smysl jí říkal „Ne!“, a jak se později dozvěděla, kdyby operaci podstoupila, skončila by na invalidním vozíku. Příčina jejich problému byla jiná, jak konečně zjistil specialista.

close info YouTube zoom_in Druhým domovem se Evě staly Spojené státy

„Zase budu chodit“

Eva měla čtyři natržené svaly v pravé kyčli, odtržený střední hýžďový sval a tři zadní hamstringy, které visely spojené s pánví doslova na nitce. A protože se dva roky pohybovala v podstatě bez svalové podpory, zadělala si na další problémy včetně vyhřezlé ploténky. Pomoc přišla v podobně náročné operace, kdy ji byla implantována dárcovská šlacha k upevnění hýžďového svalu. Poté strávila tři měsíce na lůžku. Následovaly terapie a další nákladná léčba…

Evě však došly úspory, zadlužila se i přesto, že se snažila přivydělat si alespoň něco online výukou. Kromě velké psychické podpory přátel, přišla i finanční. Její kamarádka Venetia Phillipová prostřednictvím charitativní organizace založila sbírku s cílem vybrat na její léčbu 50 tisíc dolarů. Podařilo se, a tak mohla Eva začít rehabilitovat se speciálním přístrojem, který vyvažuje tělesnou hmotnost a posiluje svaly, učit se chodit na antigravitačním chodítku, které NASA vyvinula pro trénink pohybu ve stavu beztíže, a pravidelně podstupovat léčbu v hyperbarické komoře s inhalováním 100procentního kyslíku.

Po více než čtyřech letech po zákeřném útoku pitbulů začala znovu nabírat sílu a vracet se do života.

