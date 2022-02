Vědci z MIT tvrdí, že na Venuši existuje život. Našel si místo v hustých mracích

Venuše je mimořádně rozpálenou planetou.

Venuše je známá jako jedovatá a rozpálená planeta obklopená kyselinou sírovou a dusivým oxidem uhličitým. I přesto by se v jejích mračnách mohly nacházet živé mikroorganismy. Je na Venuši život?

S myšlenkou, že v hustých venušiných mracích přebývá mikrobiální život přišel před více než padesáti lety americký astronom, spisovatel, astrofyzik a popularizátor Carl Sagan. Tuto teorii pak rozvedl mezinárodní tým vědců, když objevili, že se v atmosféře Venuše nachází fosfan.

Záhadný fosfan

„Víme, že fosfan je produkovaný ději, jako je průmysl nebo bakterie. Můžeme tedy předpokládat, že když se nachází v ovzduší, je to nepřímý důkaz, že by tam mohl existovat život," uvedla vedoucí týmu Jane Greaves. Hladina fosfanu je navíc tak vysoká, že je téměř vyloučené, aby byl jen geologického původu.

Bohužel, tuto teorii vyvrátil americko-evropský vědecký tým v čele s mikrobiologem z Queen's University v Belfastu v Severním Irsku Johnem Hallsworthem. „Vyhodnocením údajů ze satelitu se zjistilo, že množství vody v atmosféře planety je až stokrát nižší, než je nutné k udržení života. Ani ty mikroorganismy nejvíce tolerantní vůči suchu. Ani ty žijící v kyselém prostředí. Nikdo by na Venuši neměl šanci.“

Život na Venuši

S tímto tvrzením však nesouhlasí odborníci Massachusettského technologického institutu. Ti si myslí, že hypotetické mikroby v mracích vytvářejí sloučeniny, jež je chrání před nebezpečným UV záření. Nejdřív se však musí udržet v horních vrstvách ovzduší. Ve spodních by je vysoká teplota zničila. Planetární vědkyně a spoluautorka studie Sara Seager spekuluje, že mikroby se rychle rozmnožují. Když spadnou níže, pár jich nepřežije. Ostatní, kteří by byly zase vyneseny konvektivními proudy zpět do bezpečí, by se zase začaly reprodukovat.

K jejich ochraně by navíc mohly sloužit „kapsy“ v atmosféře Venuše. Ty může vytvářet amoniak, který nedávno vědci indikovali. Jeho přítomnost dokáže spustit kaskádu chemických reakcí, jež umí neutralizovat kapky kyseliny sírové. Tím se mraky stávají potenciálně obyvatelnějšími.

„Amoniak by na Venuši normálně neměl být. Je na něj vázán vodík a toho je v okolí málo. Jeho přítomnost tak napovídá, že ho vytvořilo něco živého,“ vysvětluje profesorka Sara Seager z MIT. Konečný verdikt, zda na Venuši opravdu existuje život, však přinesou až vzorky atmosféry. K tomu by mohlo dojít nejdříve do konce desetiletí.

