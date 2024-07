Externí autor 29. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Její hvězda mohla strmě stoupat ještě výše, bohužel jí toho nebylo dopřáno. Talentovaná zpěvačka zemřela v pouhých čtyřiašedesáti letech na zástavu srdce. V životě to neměla jednoduché, topila se v dluzích a v kariéře si bránila především ona sama. Poznáte, o koho se jedná?

Tato slavná zpěvačka se narodila 22. května 1954 v Rokycanech. Její otec Karol měl ještě dalších pět dětí. Dívka svůj talent rozvíjela sama, jejím jazykem nebyla jen čeština, ale také slovenština a hlavně romština. Největší úspěchy zažila se skupinou Kale.

Úspěchy tito hudebníci společně slavili i v zahraničí, konkrétně ve Francii, kde si lidé oblíbili jejich desku Rom-Pop, která vyšla v roce 1996. O devět let později se ovšem uskupení rozpadlo, údajně kvůli neshodám.

Postrádala pracovitost a spolehlivost

Její nesporný talent potvrdil i hudební kritik Jiří Černý. „Byl to jeden z největších talentů u nás, a to nemyslím jenom mezi romskými muzikanty, ale obecně. Ona měla pod vedením manažera Jiřího Smetany rozjetou ohromnou kariéru, ale bohužel ji to moc nezajímalo,“ uvedl Černý pro agenturu ČTK a dodává, že i přese všechny předpoklady stát se velkou hvězdou zpěvačka postrádala dvě důležité vlastnosti. Pracovitost a spolehlivost.

Rok 2011 nepřinesl nic dobrého. Zpěvačka se musela přestěhovat na ubytovnu v Rokycanech, protože neplatila nájemné a měla velké dluhy. O sedm let později se plánoval její velký comeback, a sice s kapelou Dušana Čonky, se kterou měli vyjet i na evropské turné. To se ale nikdy nestalo. Čonka totiž skončil ve vězení.

O tom, jak se talentovaná zpěvačka pokusila vrátit na hudební scénu se natočil dokonce i dokument. Když přišlo na projekci samotnou, umělkyně dorazila v zuboženém stavu, přijela na invalidním vozíčku. Za snímek dostala honorář deset tisíc korun.

Legenda, kterou jsem od malička obdivoval a miloval

Další pokus přišel v roce 2019, kdy navázala spolupráci s populárním zpěvákem a někdejším účastníkem talentové soutěže SuperStar. Jan Bendig bohužel s touto umělkyní neměl šanci spolupracovat dlouhodobě. Zpěvačka ještě téhož roku zemřela.

„Legenda, kterou jsem od malička obdivoval a miloval. A se kterou jsem v posledních dnech měl štěstí spolupracovat a poznat jí tak blíže. Ukázala mi, že i přes svá trápení má velké srdíčko, smysl pro humor a stále plno elánu. Nemůžu tomu stále uvěřit. Odešla velká osobnost s ještě větším srdcem a nezapomenutelným hlasem. Pro romskou hudbu a nás Romy toho udělala opravdu hodně,“ napsal tehdy dojemný text zpěvák na svůj facebookový profil.

Umělkyně, která měla příležitost zazpívat i pro amerického prezidenta Billa Clintona, zaplnila pařížskou Olympii, a dokonce dostala pusu na tvář od Sylvestera Stallona zemřela na infarkt v plzeňské fakultní nemocnici, kde podlehla infarktu. Bylo jí 64 let.

Na pohřeb dorazil Bendig i Bagárová

Na fotografii, kterou máte možnost vidět na začátku článku, není nikdo jiný než slavná romská pěvkyně Věra Bílá.

Na jejím pohřbu nechyběl jak zdrcený Jan Bendig, tak také Monika Bagárová. Smuteční obřad se konal v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech a podle zvyků jí hosté házeli do rakve peníze a cigarety.

Zdroje: irozhlas.cz, nasregion.cz