Oba jsou sportovními legendami, byli nejen úspěšní, ale i krásní, ona je zlatou medailistkou ze dvou letních olympiád, on na jedné získal stříbro. Měli spolu dvě děti, ty se prý staly příčinou jejich manželského rozkolu, jejich syn pak rodinné tragédie. Pro oba se stal mezníkem rok 1968. Tipnete si?

Před společnou cestou

Půvabná blonďatá nevěsta se od malička věnovala baletu a krasobruslení. Nebylo jí ještě ani patnáct, když se setkala s jednou z významných postav našeho sportu, olympijskou medailistkou, mistryní světa a symbolem sportovní gymnastiky Evou Bosákovou. Ještě téhož roku se pod jejím vedením rodící se sportovní hvězda této disciplíny stala jako dorostenka mistryní republiky, a pak přicházel jeden úspěch za druhým. Od roku 1959 sbírala zlaté kovy na evropských i světových mistrovstvích.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zlatý přeskok přes koně na Olympijských hrách v Tokiu v roce 1964

Na 18. letních olympijských hrách v Tokiu se na nejvyšší stupeň vítězů postavila třikrát, svou sbírku kovů završila o čtyři roky později na říjnové olympiádě v Mexiku čtyřmi zlatými a dvěma stříbrnými.

Tmavovlasý sympatický novomanžel, několikanásobný československý rekordman a držitel jednoho světového rekordu po základce nastoupil na vojenskou školu v Bratislavě, kde se začal věnovat lehké atletice. Mezi atletickou špičku se dostal přibližně ve stejném roce jako jeho manželka, on však v olomouckém klubu Slovan. Na počátku 60. let přestoupil do pražské Dukly, kde si vylepšoval své rekordy, které završil stříbrem z Tokia v běhu na 1 500 metrů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na stadionu v Houštce u Staré Boleslavi v září 1965 překonal světový rekord v běhu na 2 000 metrů, který do té doby držel Francouz M. Jazy

Pak údajně jeho výkonost klesala a v Mexiku na něho zbyla jen osmá příčka, svou závodní kariéru ukončil a začal se věnovat trénování.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Své ano si sportovci řekli v Metropolitní katedrále hlavního města Ciudad de México po skončení olympiády, na přilehlém náměstí měli přes sto tisíc „svědků“.

Na společnou cestu

Po svatbě v Mexiku v říjnu 1968 svou sportovní kariéru skončila i zlatá gymnastka. Následující rok se jim narodila dcera Radka, v roce 1974 syn Martin. Do jejich života se jim bohužel zapletla také politika, která měla být i jednou z příčin manželských hádek (více viz galerie). Nicméně, koncem 70. let se jejich spory začaly vyhrocovat kvůli zásadním neshodám ohledně výchovy dětí. On ji obviňoval z přílišné shovívavosti, které vedla k jejich lajdačení, špatnému školnímu prospěchu a záškoláctví, které jim omlouvala. Podal žádost o rozvod, soud ale řízení zastavil. Nějakou dobu se kvůli dětem snažili manželství (marně) udržet.

Další žádost podala ona na přání dětí, které byly po celou dobu na její straně. Ona ho naopak obviňovala z přílišné přísnosti a údajným fyzickým trestům. Soud je v roce 1988 po dvou letech rozvedl. Tenkrát uznal jeho výtky vůči dětem a nějakým tím pohlavkem za běžné, nepřekračující únosnou míru, a nezakázal mu s nimi styk. S dcerou ho odmítnul, s ním se nechtěl vídat syn.

Tragické setkání

Život rodiny skutečně tragicky poznamenalo až setkání na zábavě v hostinci U Cimbury v Bělé pod Pradědem, kde manželé od 70. let vlastnili kdysi společnou chalupu. Tam Martin svého otce prudkou ranou pěstí do obličeje v oblasti spánku srazil kolem půlnoci dne 6. srpna 1993 na zem. Ten skončil v bezvědomí a dne 10. září zemřel. Okolnosti proč tam sportovec šel a proč došlo k potyčce nejsou jasné. Jedna verze říká, že šel synovi domluvit kvůli maturitě, kterou neudělal a neměl jinou možnost se s ním setkat. Jiná, že tam přišel opilý, vyvolal roztržku a rvačku, do které se jeho syn zapletl a uštědřil mu poslední ránu.

Vleklý soudní proces byl medii velmi sledovaný a nakonec Martina poslal na čtyři roky za mříže za ublížení na zdraví s následkem smrti. Krátce po rozsudku, ještě než si stačil obléknout vězeňský mundúr, ho Václav Havel omilostnil, což vyvolalo ve společnosti velké rozpory. Martinova maminka byla totiž v té době prezidentovou poradkyní, což vám může být i poslední nápovědou.

Je jí naše úspěšná gymnastka Věra Čáslavská a její manžel, kterého poslal pěstí na onen svět vlastní syn, je Josef Odložil.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Šťastní manželé Odložilovi krátce po svatbě

Věra Čáslavská následkem této tragédie propadla těžkým depresím, k nimž se přidala závislost na lécích na spaní a léčila v Bohnicích. Stáhla se do ústraní a na veřejnosti se začala objevovat až na sklonku prvního desetiletí nového tisíciletí. Dne 30. srpna 2016 podlehla rakovině slinivky.

Zdroje: zoom.iprima.cz, www.denik.cz, www.irozhlas.cz