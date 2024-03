Jasmína Maurerová 5. 3. 2024 20:52 clock 4 minuty gallery

První dáma českého country Věra Martinová vskutku neměla na růžích ustláno. Úspěšnou kariéru, kterou se jí podařilo vybudovat v oblasti hudby, mohly narušit mnohé děsivé události. Ve dvou případech měla Martinová štěstí, ale v jednom bohužel spárům neštěstí neunikla.

Ony dvě události, které doslova zahýbaly světem se udály v dubnu roku 1986 a 11. září 2001. V prvním případě šlo o výbuch v jaderné elektrárně v Černobylu, kdy se Martinová jako členka skupiny Schovanky nacházela pouhých 17 km od místa neštěstí, ze kterého odjely deset dní před tím, než se tragická událost stala.

Druhé datum je 11. září, kdy islamistická organizace al-Káida unesla čtyři linková letadla amerických společností, kdy dvě z nich nasměrovala přímo na World Trade Center v New Yorku, v té době nejvyšších budov na světě. Martinová v tu dobu byla jen kousek od místa tragédie.

„Když letadlo narazilo do prvního věžáku, všichni si nejprve mysleli, že to byla havárie, nešťastná náhoda. Vyběhla jsem z hotelu na ulici, venku bylo v podstatě ticho, jen všichni měli otevřené dveře od aut a puštěná rádia. Ze začátku to totiž bylo až nereálné. Vím, že kolem jel kluk na kole a ptal se, co to tady zase točí, jak jsou lidi zblblí z různých filmových štábů,“ uvedla pro web cnn.iprima.cz.

Bála se, že už nikdy neuvidí svou dceru

Martinová prý v tu chvíli cítila největší strach ve svém životě, panovaly obavy, že jsou podminované mosty a lidé nevěděli, co dalšího se ještě stane nebo může stát. „Vážně jsem měla obavy, že je konec, že se živá domů nevrátím. Bála jsem se, že už nikdy neuvidím svoje dítě, Anežce tehdy bylo osm let,“ popisuje hrůzné vzpomínky na událost, která změnila celý svět.

V tu dobu měla zpěvačka za sebou už jinou životu nebezpečnou událost, ze které utekla hrobníkovi přímo z lopaty. V roce 1987 založila skupinu Gram. Jednou večer jela se svým manažerem v autě z vystoupení a jejich vozidlo se na silnici střetlo s neosvětleným obrněným sovětským transportérem.

Martinová byla uvězněná uvnitř auta a nemohla se dostat ven, pomoci z ruské strany se jí nedostalo a vyprostit jí pomohl až kolemjedoucí řidič kamionu. Zpěvačka měla zranění v obličeji, a to až do té míry, že se nevědělo, jestli nepřijde o oko. V nemocnici v Litomyšli, kam byla po nehodě převezena, se ho ale doktorům podařilo zachránit.

Šrámy na těle, šrámy na duši

Další léčba následovala v Praze a finálně i v Brně. Martinová tam byla na plastické chirurgii, její obličej nevypadal tak, jako před autonehodou. Byl natolik poničený, že některé jizvy má dodnes. V tu dobu se zpěvačka bála a byla si i jistá, že už nikdy nebude vystupovat. Ačkoliv se šrámy na těle časem zahojí, ty na duši se hojí hůř a možná se nezahojí nikdy.

O tom ví Martinová také své, protože začala upadat do deprese. „Bylo toho tehdy na mě moc. Měla jsem mnoho práce, málo spánku, neshody s manažerem a do toho následky z nehody,“ přiznala zpěvačka braní antidepresiv, která jsou v její kabelce dodnes. „Je to lepší, než kdybych se stresovala. Holt do sebe cpu nějakou tu chemii, je to menší zlo. Ale třeba to jednou dokážu bez ní.“

Poslední ránu život Martinové udeřil v době pandemie. Covid-19 jí zabil pět členů rodiny. „To, že se vše zastavilo, beru jako fakt. Dobře vím, že covid-19 zabíjí. Během pár týdnů mi vzal rodiče, sestřenici, bratrance a tetu,“ smutně zavzpomínala Martinová na relativně nedávné události.

„Všechny ty situace beru jako varování, zároveň ale cítím, že když jsem to všechno přežila, tak tady mám ještě být,“ říká country zpěvačka, která dnes žije v domku kousek za Prahou. Všechny události v jejím životě ji donutily zpomalit. Vyčerpaný organismus a únavový syndrom si začaly vybírat svou daň a poté, co čím vším si zpěvačka prošla, by měla “na stará kolena” už ráda klid.

Zdroje: cnn.iprima.cz, krajskelisty.cz, novinky.cz