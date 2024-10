Externí autor 28. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Když se tihle dva poznali, oba dva měli manžela a manželku. Ani to jim ani nezabránilo v tom, aby se po společném vystoupení na Kavčích horách pomilovali v pražském hotelu Alcron. Jejich nátury se ovšem promítly i do jejich vlastního manželství, které neskončilo dobře. Poznáte, kdo je na fotce?

Jejich první milostný střet ve výše zmíněném pražském hotelu se odehrál v roce 1980.Ačkoliv měli oba doma své protějšky, jejich milostnému vzplanutí to nedokázalo zabránit. Psali si milostné dopisy a když už to bez sebe nemohli vydržet, jeden za druhým dojížděl. Ona bydlela v Ostravě, on v Praze.

Manželka mu na nevěru přišla

Jednoho dne se ale strhla velká mela, a to, když manželka muže z fotografie našla právě jeden z dopisů, kteří si milenci mezi sebou posílali. Neváhala a rozhodla se o celé situaci informovat svůj „protějšek” v Ostravě, tedy manžela ženy z fotografie.

Kdo by čekal velké drama, zklameme ho. Zpěvačka, která už od manželství nic nečekala, se rozhodla rozvést. Stalo se tak v květnu roku 1994 a už o dva měsíce později stála u oltáře znovu. Můžete hádat s kým.

„Byli jsme zamilovaní, ale nepřemýšleli o budoucnosti. Já už s Pavlíkem žít nemohla, a tak jsem si v Ostravě pořídila svůj byt,” prozradila čerstvě rozvedená a čerstvě vdaná umělkyně, která v tu dobu pendlovala mezi dvěma domácnostmi, protože nechtěla vytrhnout z prostředí svého syna, který měl v Ostravě kamarády.

Nová nevěra už dva roky po svatbě

Její novomanžel byl také zpěvák, nicméně jí se dařilo, jemu ne. A tak ze soucitu k němu umělkyně založila novou skupinu, kde vystupovali spolu. Ani to se ovšem neukázalo být tím správným řešením. „On měl jiné publikum než já a koncertů ubývalo. Kapelu jsem musela rozpustit. Naštěstí jsem měla našetřené peníze a občas natáčení. On nic,“ prozradila zpěvačka po letech.

Jejich povahy se nicméně projevily i v jejich vlastním vztahu. To, že zpěvák podváděl svou první ženu, což vedlo k rozvodu, mu nezabránilo v tom, aby podváděl i tu druhou. Jak později přiznal, stalo se tak už dva roky po svatbě.

Manželé byli spolu na dovolené na exotické Kubě a umělkyně poprosila svého partnera, jestli by jí nepřinesl z pokoje cigarety. Jenže jejímu muži se po cestě na ubikaci „připletla pod nohy” pracovnice onoho hotelu.

„Šel jsem k výtahu, který obsluhovala nádherná mulatka. Když jsme dojeli do našeho patra, rychle jsem odemkl pokoj, vtáhl jsem ji dovnitř a zamkl za námi. Milovali jsme se bouřlivě se vším všudy na koberečku vedle vany,“ přiznal bez skrupulí zpěvák ve své vzpomínkové knize.

V roce 1999 přišel rozvod

„Neměli jsme se vůbec brát! Bylo to zbytečný. Nemínila jsem jít z Ostravy, on z Prahy, takže to bylo patnáctileté manželství na dálku,“ povzdechla si nad svým bouřlivým obdobím zpěvačka.

Jejich vztah se skončil v roce 1999, když se rozvedli. „Zůstali jsme ale v pravidelném kontaktu, volali si na Vánoce, přáli si k narozeninám a svátkům. Vzpomínám na ni s velkou úctou. Když zemřela, zasáhlo mě to,” prozradil zpěvaččin exmanžel. Umělkyně zemřela 26. března 2017 po čtyřech dnech v kómatu v pražské motolské nemocnici. Bylo jí 65 let.

Syn zpěvačky obvinil jejího ex, že ji uštval

Mnozí její kolegové z branže obvinili jejího exmanžela, že ji uštval. Mezi těmito lidmi byl i zpěvaččin syn Adam Pavlík. Právě na jejich společném vystoupení jeho matka zkolabovala, načež musela být vrtulníkem převezena do nemocnice.

Její bývalý manžel dnes již také nežije. Do hudebního nebe odešel ve věku osmašedesáti let v roce 2021. Jeho syn uvedl, že měl rakovinu plic.

Manželé, které vidíte na úvodní fotografii, jsou zpěvačka Věra Špinarová a rocker Vítězslav Vávra.

