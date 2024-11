Externí autor 21. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Andrea Verešová patří mezi nejkrásnější československé modelky. Když byla velmi mladá, randila s úspěšným hokejistou Jaromírem Jágrem. Není se čemu divit, že jí tento známý sportovec podlehl. Podívejte se, jak tehdy vypadala.

Krásná Andrea Verešová se dostala do povědomí veřejnosti v roce 1999. V tu dobu se stala Miss Slovensko. Mimo to obsadila i první příčku ve slovenském finále prestižní modelingové soutěže Elite Model Look.

Na nějakou dobu Andrea přerušila svou slibně rozjetou kariéru modelky. Stalo se tak ve chvíli, kdy odletěla do USA za Jaromírem Jágrem. Modelka v Americe dlouho nevydržela a vrátila se do České republiky, kde vystudovala právnickou fakultu.

Zlomené srdce a nová láska

Andrea Verešová a Jaromír Jágr tvořili pár od roku 1999. Jaromír Jágr se netajil tím, že ho na krásné modelce zaujaly její oči a útlé nohy. Randili spolu několik let, poté se jejich cesty nečekaně rozdělily. Andrea a Jaromír měli odlišné představy o budoucnosti.

V devadesátých letech patřili mezi nejsledovanější pár tehdejší doby. Rozpad vztahu s úspěšným sportovcem nesla Verešová velmi těžce. „Já jsem ho měla ráda, milovala jsem ho. Člověk potřebuje čas na to zapomenout a vyčistit hlavu. Ono se říká, že někdy, když máte dlouhodobý vztah, který k ničemu nespěje, tak když si někoho najdete, tak je to bum. Buď rychle otěhotníte, nebo se zavážete. Je to pak rychlý spád,“ řekla otevřeně k rozchodu s Jágrem.

„Někdy jsou ty zkušenosti dobré k tomu, abyste si i uvědomili hodnoty, kterých si máte vážit. Co má smysl a cenu. Nic není bez náhody. I tím vztahem s Jaromírem jsem si musela projít. Pro mě to ale nebyl muž na rodinu a život. Oba jsme byli mladí. Přirozeně to dospělo k tomu, že jsem potkala toho člověka, který mi dal zázemí, rodinu, který se o mě rád staral a dodnes o mě pečuje,“ přiznala otevřeně s tím, že toho pravého našla v úspěšném právníkovi, který se stal jejím životním partnerem.

Právě s právníkem Danielem Volopichem si založila krásná modelka rodinu. Společně mají dvě děti a pyšní se naprosto ukázkovým manželstvím.

„Chodili jsme spolu rok, než mě požádal o ruku. Bylo to rychlé, ale já jsem se s ním dlouho kamarádila. Po vztahu s Jaromírem jsem se nechtěla vázat. Nechtěla jsem chlapy ani vidět. Měla jsem známé, kamarády. On byl fajn chlap. Dával mi právní rady, když jsem dělala diplomovou práci. Byl to úžasný člověk,“ nemohla svého manžela vynachválit pro Extra.

V průběhu let se Andrea velmi změnila a to hlavně vzhledově. Z brunetky, která měla vlasy lehce pod ramena, se stala dlouhovlasá žena s vlasy, které mají sem tam odlesky blond barvy. Mimo změny vlasů si Andrea poměrně dost vypracovala svou postavu. Dokonale vysportované tělo si udržuje i po dvou dětech.

Krásná Andrea dnes

Andrea Verešová patří i dnes mezi nejvyhledávanější celebrity. Krásná modelka má na dokonalou figuru recept. „Jednoznačně plavání, tenis i kolo, ale asi nejvíc ze všeho jsem si oblíbila jógu. Je to ideální ucelený systém, který harmonizuje tělo i duši, pomáhá mi cítit se fit a navíc se dá se dělat v každém věku. Je krásné, jak se při józe propojí různé dráhy, upraví se bloky a stres a naučíte se správně dýchat. Ráda cvičím jógu po ránu, skvěle mě protáhne a nastartuje. Občas si zacvičím i pilates nebo Power Plate. Ten je dobrý na intenzivnější trénink nebo tehdy, když chcete zvýšit tonus těla. Stačí dvacetiminutové cvičení a cítíte i ty partie těla, o kterých jste nevěděli, že existují," prozradila, jak o sebe pečuje pro web Moje lékárna.

Na sociálních sítích často vystavuje právě svou vydřenou postavu v plavkách. Její fanoušci, hlavně ti z mužské části publika, si tak přijdou na své. Ve svých čtyřiačtyřiceti letech vypadá ještě lépe, než dříve.

„Snažím se udržovat ve formě, ale to je taková obecná rada. Té by se měly držet všechny ženy, ať už dělají jakoukoli práci. Dodá to sebevědomí a sílu," doporučila ostatním ženám otevřeně v rozhovoru pro Lifee.

