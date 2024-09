Veronika Žilková, skvělá herečka, ale také báječná „zasloužilá“ maminka. Na pohled křehká, ale velmi silná žena, která se dokázala poprat s osudem, v říjnu oslaví 63. narozeniny. O přirozený půvab ji nepřipravilo ani těch pár drobných vrásek, které jí do tváře vepsaly starosti, stále jí to sluší.

Neposlušná holka

Narodila se jako nejmladší ze tří sourozenců do rodiny hudebního pedagoga, profesora Václava Žilky, když jemu i mamince Olze bylo třicet sedm let. Přísný tatínek je vedl k hudbě, sourozenci Jarmila a Štěpán vystudovali hudební konzervatoř. Veronika Žilková (*16. října 1961) byla velmi hudebně nadaná, skvěle hrála na zobcovou flétnu a byla členkou souboru Chorea Bohemica.

Veronika je nejmladší ze tří sourozenců, od malička hrála na flétnu

Měla prý šanci studovat hru na flétnu v Londýně, ale v patnácti potkala svou první lásku a nechtěla odjet. Začala studovat gymnázium a touha pomáhat lidem ji nejdříve zavedla na Filosofickou fakultu na studium psychologie. Po prvním semestru se rozhodla navzdory nevůli rodičů pro studia DAMU. Prý se na ni zlobili, ale šla si za svým snem.

Veronika v době dospívání vyrůstala v krásnou dívenku

Lásky krásné Veroniky

Když bylo ještě tehdy studentce herectví Veronice jednadvacet let, požádal ji mladý uchazeč o studia na FAMU, zda by mu nehrála ve filmu, který chtěl natočit na přijímačky. Byl jím Jiří Hanych a seznámení skončilo v roce 1984 u oltáře a narozením dcerky Agáty, manželství ale po čtyřech letech skončilo rozvodem, kvůli jeho nevěře s její kamarádkou.

Na přijímačky na DAMU ji připravovala tatínkova spolužačka Irena Kačírková (zde 1986)

Podruhé se provdala za stavebního inženýra Marka Navrátila. Zamilovanému páru se narodili synové Cyril a Vincent.„Když se Cyril narodil, řešily se úplně jiné věci. Narodil se totiž s vrozenou brániční kýlou a šlo mu o život. Takže šlo v první řadě o to, aby dýchal,“ popsala Žilková deníku Blesk. Tehdy manželé netušili, zda se ho podaří zachránit. Jako vděk, za to že přežil, chtěli dát šanci na nový život dítěti z dětského domova. Vyhlédli si čtyřletou holčičku, nakonec si vzali dva malé sourozence – Markétu a Jana Herclíkovi.

Druhý manžel paní Veroniky se dlouhodobě potýkal s problémy s alkoholem, a když se šestnáctiletá Agáta na nejmenované soukromé škole zapletla s drogami, potřebovala doma pevné zázemí. Manžel se odmítnul léčit, a aby dcera neměla „špatný vzor závislosti“ a dostala se z toho, navzdory tomu, že ho milovala, se s ním po sedmnácti letech společného života Veronika rozvedla.

Do třetice...

Matka tří vlastních dětí a dvou osvojených se po třech letech potřetí provdala za herce a později politika Martina Stropnického. Spolu mají dceru Kordulu, jejich druhý potomek Melichar se narodil se stejnou vrozenou vadou, jako jeho starší bratr, bohužel, jemu se život lékařům zachránit nepodařilo. V pěti měsících zemřel. Tehdy to herečku přirozeně zdrtilo, dnes prý to bere tak, že je matkou šesti dětí, jen to jedno nežije. Ale s láskou vzpomíná na všechny okamžiky, které s ním strávila.

Šťastná maminka s Kordukou v roce 2006

Před dvěma lety si velvyslanec a bývalý ministr obrany Stropnický našel jinou, rozchod byl poněkud bouřlivý kvůli sporům o dceru, ale soud jejich patnáctileté manželství loni v červnu rozvedl.

Držitelka Českého lva se nejednou v životě musela prát jako pravá lvice. Dnes je nejen šťastnou maminou, ale i šestinásobnou babičkou. Svou novou lásku paní Veronika našla u Josefa Homoláče, též „čerstvě“ rozvedeného hudebníka, baskytaristy skupiny Argema, po jehož boku se úplně rozzářila. Tak ať jen dál září.

Paní Veronika s partnerem Josefem na přehlídce finalistů Muž roku (2024)

