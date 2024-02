close info MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia'

Jarouš M Komořanský 8. 2. 2024 13:33 clock 4 minuty video

Na konci 70. let 20. století se v Československu objevil jednoduchý, ale převratný nápad –rychlý a snadno rozpustný kakaový nápoj, který by ulehčil každodenní boj matek s hořkým kakaovým práškem. Tak se zrodilo Granko i jeho nezapomenutelná reklama. Holčičce, která na ni byla, je dnes 48 let.

Z nápadu ulehčit maminkám práci se zrodilo Granko, instantní kakaový nápoj, který se stal okamžitě hitem. A to nejen u dětí, ale i dospělých. Granko patří již desítky let ke stálicím v domácnostech. Dnes už s jinými obaly. Ten původní ale nebyl nikdy překonán. Jak se má dnes ona malá blonďatá holčička, jejíž nevinný půvab zdobil obal výrobku? Vydejme se na nostalgickou cestu časem a prozkoumejme příběh dívky Granko, tedy Veroniky Fojtů, které je dnes 48 let a stala se z podmanivá a krásná žena. close info MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia zoom_in Holčička z Granka Debut holčičky Granko Ikonický obrázek mladé blonďaté dívky na obalech společnosti Granko spatřil světlo světa téměř náhodou. S nápadem umístit na obal výrobku fotografii dítěte přišel zaměstnanec čokoládovny Karel Fojtů. Jeho dvouapůlletá dcera Veronika se tak stala nechtěnou hvězdou tohoto podniku. Záměrem jejího otce bylo pouze demonstrovat koncept nápoje, ale fotografie vzbudila u všech ohlas a Veronika se stala tváří značky Granko. Zrod značky Granko Na konci 70. let 20. století se Československo vydalo na cestu vytvoření alternativy k pracnému procesu výroby kakaových nápojů z hořkého kakaového prášku. Výsledkem bylo Granko, granulovaný slazený kakaový nápoj, který si rychle získal oblibu. Tato inovace změnila pravidla hry pro matky, které už nemusely bojovat s přepáleným mlékem a nadměrným množstvím cukru, aby uspokojily touhu svých dětí po kakau. Výběr názvu pro tento revoluční kakaový nápoj nebyl snadný. Byla uspořádána veřejná soutěž, do které přišlo více než 800 návrhů ze všech koutů země. Mezi uchazeči byly názvy jako Kapri, Čokodrink nebo Benko. Zvítězilo však jednoduché a chytlavé Granko, což znamená „granulované kakao". Zajímavé je, že vítězný název přihlásilo sedm jednotlivců a každý z nich obdržel zlomek peněžní ceny. Okamžitý úspěch společnosti Granko V roce 1979 se Granko dostalo na trh v plastovém balení po 400 gramech a v menších krabičkách po 250 gramech. Okamžitě se stalo oblíbeným v domácnostech, kde ho matky připravovaly svým dětem téměř na litry. Děti si na něm často pochutnávaly přímo z krabice po lžičkách. Začaly se objevovat recepty s grankem a vycházely specializované kuchařky, které představovaly jeho všestrannost. V průběhu let společnost Granko rozšířila svou nabídku a v roce 1981 uvedla nové příchutě, například banánovou, v roce 1985 jahodovou a v roce 1988 broskvovou a borůvkovou. I přes tyto obměny zůstal původní kakaový nápoj oblíbený. Pak se ale musely varianty přizpůsobit i modernímu zdravému stravování. Dnes se různé varianty Granko přizpůsobují různým preferencím, včetně těch s přidaným vápníkem, zvýšeným obsahem kakaa nebo sirupů na zdobení kaší nebo zmrzliny. Dívka Granko dnes Veronika Fojtů, dívka, která se nevědomky stala tváří značky Granko, má dnes 48 let a tři vlastní děti. Přestože byla s kakaovým nápojem spjata už v dětství, paradoxně přiznává, že mu nikdy nepřišla na chuť. Ale že to tak na obalu nevypadalo, že? Zajímavé je, že ač Granko získalo od počátku své výroby řadu prestižních ocenění, včetně Zlaté Salimy, Zlatého Merkura, Zlatého poháru Ex Plzeň a zejména ocenění Obal roku, které získala rodina Fojtů a jejich dcera, Veronika nikdy za reklamu zaplaceno nedostala. Tváří značky Granko a s ní spojených kampaní zůstala tato sympatická a krásná maminka několik let, dokud nezestárla. close info MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia zoom_in Veronika Fojtů dnes Dnes je místo mladé blonďaté dívky typickým obrázkem spojovaným s Grankem kulatý hrnek zdobený červenými puntíky. Přesto se Granko občas objevuje na pultech obchodů v původním balení. Společnost, která nyní na výrobu nápoje dohlíží, dokonce na této nostalgii založila sezónní reklamní kampaň. A tak tvář Veroniky Fojtů stále vyvolává milé vzpomínky u generací českých a slovenských spotřebitelů. Na zpracování kakaových bobů se podívejte v tomto videu: Zdroj: Youtube Zdroje: www.toprecepty.cz, www.idnes.cz, regiony.rozhlas.cz, www.dobrenoviny.sk

