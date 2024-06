Externí autor 24. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv této oblíbené české herečce bude brzy sedmdesát let, je to právě ona, na kom je dokonale vidět, že věk je pouze číslo. Kdejaká čtyřicátnice by mohla Freimanové závidět její mladistvý vzhled. Však když se vedle ní postaví její vlastní dcera, vypadají skoro jako sestry!

Přemysl Freiman byl režisér. Jeho dceruška Veronika tedy neměla cestu k herectví vůbec spletitou, v tomto prostředí se pohybovala odmalička. Už jako malá se objevila před kamerou, a sice ve Studiu Kamarád. Když se tedy později rozhodovala, jakými kroky se bude ubírat dál, cesta byla jasná. Vydala se na studia na Státní konzervatoř v Praze.

Už během těchto studií byla v Činoherním klubu, ve kterém potom získala stálé angažmá. Poté, co ji diváci měli možnost vidět v televizi v dětských rolích a v rolích princezen, přišla ona osudová nabídka. V komedii Karla Smyczka Sněženky a machři si zahrála sympatickou učitelku Hanku. V té době bylo Freimanové sedmadvacet let.

Komedie na horách, komedie na vodě

Ačkoliv Sněženky a machři byly jejím prvním výrazným filmem, nebyl to zároveň jediný film, kde Freimanová zazářila. Do paměti se divákům zapsala i jako starostlivá maminka z teenagerských komedií s Kotkem a Mádlem, Rafťáci a Snowboarďáci, v dobovém seriálu Vyprávěj vytvořila manželský pár se Svatoplukem Skopalem a objevila se v pokračování právě oné osudové komedii, která ji učinila slavnou - Sněženky a machři po 25 letech.

Ani v posledních letech si Freimanová na nedostatek práce nemůže stěžovat. Vidět jste ji mohli v úspěšném seriálu Kukačky, Zoo a Einstein. Aby toho neměla málo, na divadelní představení s ní můžete zajít do Divadla Bez zábradlí. Jak se jí ovšem daří v životě profesním, v tom osobním to neměla vždy lehké.

Její první manžel, kterým byl kameraman Jaroslav Brabec, a se kterým prožili téměř třicet let dohromady, ji zasadil krutou ránu. O jeho milostných úletech se tak nějak vědělo, nicméně když se zjistilo, že Olga Menzelová (manželka Jiřího Menzela) čeká jeho dítě, přišel definitivní rozchod. S Jaroslavem mají společně dvě dcery Terezu a Markétu.

A jsou to právě ony, kdo dělá Freimanové radost, a to nejen tím, jak prospívají samotné (vyrostly z nich krásné mladé dámy), ale potěšení má herečka také z vnoučat, se kterými ráda chodí do zoo nebo na různé procházky. Vnučka Ella, která je dcerou Terezy, podle Freimanové dokonce už projevuje jistou náklonnost k hereckému řemeslu. „Ella chodí často a ráda do divadla. A miluje hry „jako“. Ráda utíká do světa fantazie,“ prozradila herečka pro web extra.cz.

Freimanová si nedávno prošla krušným obdobím, kdy ve velmi malém časovém rozestupu přišla o dvě milované osoby. Nejprve zemřela maminka jejího druhého manžela Vladimíra Boučka, se kterou si velmi rozuměla a několik týdnů poté přišla další krutá rána. Zemřela i její maminka.

Dlouhověkost a krása v genech

Nicméně Freimanovi mají očividně dlouhověkost a vitalitu v rodině, protože hereččina babička se dožila krásných sto čtyř let. A ačkoliv je tento fakt Veronice známý, i tak o sebe dostatečně dbá. Sice toho nemusí dělat tolik, protože kromě dlouhověkosti byl Freimanovým do vínku nadělen i přirozený půvab, ale herečka nic nepodceňuje. „Mám takový úžasný organismus, který mi přesně řekne, co nesmím. Okamžitě vypne, jakmile sáhnu po něčem nezdravém,“ prozradila webu Super.cz.

Jak to Veronice i její dceři Tereze slušelo, když se spolu objevily na akci, se podívejte v naší galerii. Musíte uznat, že herečka vypadá skutečně náramně a málokdo by jí tipoval blížící se sedmdesátku. Tereza je zase celá maminka, dáma s půvabem a stylem a kdyby neměla dlouhou blonďatou hřívu, zajisté by si je kdekdo popletl.

Zdroje: extra.cz, zeny.iprima.cz