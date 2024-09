Externí autor 29. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Úspěšná herečka Veronika Gajerová (63) je známá především ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo z filmu Copak je to za vojáka. Její život není jednoduchý. Před pár lety se potýkala s velkými dluhy a to ji poučilo. V současné době má pár kilo navíc, ale je spokojená.

Veronika Gajerová se narodila v roce 1963 v Praze. Pocházela z umělecky založené rodiny. Její tatínek Václav Gajer byl režisér a maminky Naděžda Gajerová herečka. Už v pouhých sedmi letech v roce 1970 se objevila v jednom z dílů populární televizní zábavy Televarieté. Poté se postupně začala objevovat v menších filmových a seriálových rolích.

Chtěla všechno vzdát

Po základní škole se hlásila na hudební konzervatoř, ale bohužel ji nepřijali. Vybrala si obor tanec, zpěv a herectví. Z neúspěchu byla zklamaná. Ke zlomu v její herecké kariéře došlo na kuriózně na Karlově mostě, kam se jednoho dne šla projít. Všiml si jí tam totiž herec Ivan Vyskočil, který v té době učil na lidové konzervatoři, protože kvůli tehdejšímu režimu nemohl učit na normální škole.

Veronika Gajerová se chopila své šance, kterou už nepustila. A jak s odstupem času můžeme soudit, rozhodla se velmi správně. Na školu okamžitě nastoupila a velmi se jí dařilo. Jednou se tak potkala s asistentkou režiséra Karla Smyzcka, která vybírala herecké obsazení do filmu Housata. Veronice Gajerové bylo tehdy pouhých šestnáct let.



Asistentka si ji pozvala na kamerové zkoušky do Zlína. Režisérovi okamžitě padla do oka a roli dostala. To jí otevřelo dveře k dalším filmům a seriálům. Poté si zahrála v dalších jeho filmech jako Dobrá Čtvrť nebo Místo nahoře. Kariéra Veroniky byla nastartovaná a vše šlo podle toho, jak si začínající herečka vysnila.



Pekelné dluhy ji skoro zlomily

Na podzim roku 2019 se herečka dostala do insolvence mimo jiné kvůli rozchodu s otcem svých dětí Petrem Kracikem. Dlouhou dobu s dluhy bojovala a spadla na úplné dno. Její oficiální dluh byl dle deníku Blesk.cz téměř pět milionu korun. „Byla jsem nucena jít pracovat do jiného oboru. Začala jsem dělat zahradnici a získala nadhled," přiznala webu Aha!

Změna práce byla také nutná kvůli tomu, aby jí soud nakonec odklepnul insolvenci. Jiný by se možná na místě Veroniky Gajerové složil, ale ona to vzala jako životní lekci, se kterou se musí poprat po svém. Herečka to měla o to těžší, že jako matka samoživitelka musela zajistit své dvě děti. Rozhodně si nepřála, aby trpěly a nějak strádaly.

Pro herečku to bylo extrémně těžké období a chvíle plné odhodlání bojovat, střídaly chvíle naprostého zoufalství. Peníze si půjčovala i od svých hereckých kolegů, což některé její vztahy pošramotilo. V roce 2021 ale hýřila optimismem, protože dluh poctivě splácela, suma se zmenšila na něco málo pod milion a v roce 2023 měla mít splaceno.

„Udělala jsem velkou sebereflexi, myslím si, že je to velká změna a posun. Jsem nesmírně vděčná za to, že jsem si takzvaně namlela hubu. Částečně tedy svojí hloupostí, ale taky to nebyla úplně moje vina. Vždycky je nějaké rozhodnutí na tobě. Ta situace se stala a já si díky tomu uvědomila spoustu věcí. Nechci, aby to působilo jako fráze, ale opravdu to s pokorou přijímám tak, jak to jde. Vážím si každého krásného dne, úsměvu, nebo opravdového vřelého slova od lidí," dodala v rozhovoru pro iDnes.cz herečka.

Tělo řeklo dost a Gajerová přibrala 20 kilo

Ve chvíli, kdy se Veronice otočil život vzhůru nohama, tak nestrádala jen po psychické stránce, ale i na její tělo toho bylo příliš. Zdravotní problémy na sebe nenechaly dlouho čekat a herečka začala mít potíže se slezinou a játry. „Piju na to strašně hnusný výluh bylin, upravuje se to. A už nejsem tolik nateklá, shodila jsem i nějaká čtyři kila," řekla pro Super.cz.

Gajerová vlivem nemoci přibrala neuvěřitelných dvacet kilo a jako ženě jí to samozřejmě vadilo. S váhou začala bojovat a pomalu shazovat kila. Celou dobu ale byla pod lékařským dohledem. „Začala jsem chodit k jedné paní doktorce, která provozuje i akupunkturu. Udělala mi diagnózu a zjistila, že to, jak jsem přibrala, není tím, že bych žrala, ale je to problém sleziny a jater ze stresu a vyčerpání, co jsem prožila v posledních letech. Musela jsem se začít léčit, jde to pomalu, nesmím na to tlačit," přiznala.

Nemoc zapříčinila, že si herečka musela dát pauzu i v práci, ve které se starala o květny. Spoustu lidí si tenkrát myslelo, že Gajerová začala z těch všech problémů pít. To ale nebyla vůbec pravda. „Paradoxní je, že já vůbec nepiju alkohol, ale ty orgány jsou chycené kvůli tomu stresu,“vysvětlila herečka, která se ze všech problémů dokázala svojí píli a odhodláním dostat. Nyní září na všechny strany a je konečně šťastná.

