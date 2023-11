Tehdy mladičká a dodnes stále nestárnoucí Veronika Kánská, představitelka Blaženy Škopkové v „Slunci, senu…“ si v jihočeských Hošticích příliš klidu neužila, a „Blažena“ ji svým způsobem pronásleduje dodnes. Poklidným životem si žila v jiné vesničce, dokud jí ho rozvířila její dcera…

Hoštická Blažena

Rodačka z Prahy Veronika Kánská (*12. 10. 1966) se do Troškovy známé trilogie dostala díky konkurzu na role do filmu Bota jménem Melichar. V něm sice žádnou nedostala, ale Troška si ji vybral později do své hoštické trilogie (1983, 1989, 1991). Poté si střihla roli sestřičky v Discopříběhu 2, v roce 2008 si ještě naposledy zahrála ve filmu Kanadská noc.

Veronika vystudovala gymnázium, dvakrát se pokusila dostat na DAMU – neúspěšně. Po škole pracovala v cestovce, prodávala dokonce zmrzlinu a pak se se svým přítelem odstěhovala z Prahy do vesničky Končice nedaleko Chlumce nad Cidlinou. A díky němu se dostala se knížkám, začala pracovat jako knihovnice a žít poklidný život. Má krásný dům, krásně udržovanou zahradu a dvě krásné děti, dceru Annu-Marii a mladšího syna Adama

close info YouTube zoom_in Veronika Kánská zůstane stále hoštickou Blaženou

Znovu v mediích

Jméno Veroniky Kánské se znova objevilo v novinových titulcích, když Anna-Marie (29) před třemi lety začala randit s o třicet let starším českým milionářem a bývalým automobilových závodníkem Richardem Chladem (61). A když po čase oznámili své zasnoubení, z poklidného ústraní se Veronika opět dostala na světlo veřejnosti a začala poskytovat mediím rozhovory.

Dodnes lidé dnes 57letou Veroniku na ulici poznávají a chtějí se s ní vyfotit, což ukazuje, že nestárne ani jako Blažena ani jako Veronika. Dokonce si ji někde v užším kruhu dobírají třeba slovy: „Blaženo, kde máš Vencu?“ Zpočátku jí to prý docela vadilo, ale zvykla si a smířila se s tím, že i kdyby žila sto let, vždycky zůstane tou hoštickou Blaženou.

