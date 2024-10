Externí autor 10. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Vladimír Ráž zplodil celkem tři potomky. Jednoho syna a dvě dcery. Jedna z holčiček se ale už narodila s postižením, Veronika už odmala nemá levou ruku. Navzdory nepřízni osudu to ale nikdy za hendikep nepovažovala a ve dvaceti dokonce protézu odložila.

Král Miroslav z Pyšné princezny, Vladimír Ráž, zemřel v roce 2000. Tehdy tu po sobě zanechal druhou manželku Olgu Hnátkovou, ale také své tři děti. V pořadu České televize 13. komnata na něj zavzpomínala jeho dcera Veronika.

„Lidi mi vždycky říkali: ‚Dědeček se o tebe hezky stará.‘ A my vždycky s tátou: ‚Ne dědeček – tatínek!‘ Ale pokaždé jsme se tomu zasmáli a nebylo to nikdy nic, co by nás urazilo, protože ten věkový rozdíl tam prostě byl. Táta byl o generaci starší než většina tatínků mých vrstevníků, ale já jsem to nikdy nepociťovala,” vypráví Veronika, která už od narození nemá levou ruku.

V devatenácti přišla o tatínka

Když jí bylo devatenáct let, její tatínek nečekaně zemřel. Bylo mu sedmasedmdesát let. „Nebyla jsem připravená na to, že by mohl tatínek ze dne na den odejít. O to horší to pro mě bylo, že tatínek do posledního dne točil. Svou poslední roli ve Zdivočelé zemi točil den předtím, než zemřel,“ popsala v rozhovoru.

Pro Veroniku to tehdy byl konec světa. Bylo jí pouhých devatenáct let a také to bylo její první setkání se smrtí. Plakala v kuse několik dní. „Už jsem ani oteklé oči neměla, protože jsem se opravdu topila v těch slzách,“ vzpomíná na nelehké časy po tatínkově smrti Veronika.

Celá tato událost se promítala i do jejího následného rozhodování, co se životem. Sice se přihlásila na právnickou fakultu, ale dlouho tam nevydržela. Mezi kolektivem ambiciózních lidí, kteří byli jejími spolužáky, se zkrátka necítila dobře. Mnohem více ji bavilo zpívat a vykládat, a tak se rozhodla obcházet konkurzy na práci v rádiu.

I bez levé ruky se dá žít normálně

Našla práci v Plzni, kde potkala také svou první velkou lásku. Veronika Rážová se snaží světu a hlavně lidem, kteří mají stejný nebo podobný hendikep jako ona ukázat, že i bez levé ruky se dá natropit spousta legrace.

Rážová totiž absenci levé končetiny nebere jako něco, z čeho by měla být nešťastná. Na důkaz toho točí internetový seriál s příhodným názvem Jednou rukou. Když jí bylo dvacet let, dokonce odložila svou „náhradní ruku“.

To, že se dá i s jednou končetinou fungovat naprosto bez problémů dokazuje Veronika i tím, že je dnes šťastnou a spokojenou dvojnásobnou maminkou. „Být dvojnásobnou maminkou a zároveň milující partnerkou je ta nejvíc naplňující věc, která se mi mohla poštěstit. Miluju svého partnera, syna Valeriánka i novorozeného Sebastiánka,“ napsala pod fotografii Veronika dojemné sdělení v roce 2018, když se Sebastián narodil.

Jejím dlouhodobým partnerem je Michal Souček, se kterým se poznala v rádiu. Jak vypadá dcera krále Miroslava Vladimíra Ráže se můžete podívat v naší galerii.

