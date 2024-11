Nedávno oslavila šedesáté třetí narozeniny, oscarový režisér, herec a spisovatel odešel do hereckého nebe před čtyřmi lety v září. Dělilo je od sebe dvacet tři let, nesetkali se spolu před kamerou, ale na karlovarském festivalu. Údajně jí zůstalo zlomené srdce a trpkost, které se nezbavila…

Starý mládenec

Až do svých šedesáti šesti let byl svobodný. Ne proto, že by neměl příležitost seznámit se, nebo mu v mládí velká láska zlomila srdce a jinou nechtěl, či se nemohl z nějakých jiných důvodů oženit, jak to u těchto starších pánů bývá. O ženy nouzi neměl, jeho osobnímu kouzlu podlehla nejedna, ženit se ale nechtěl, po dětech netoužil. Chtěl si užívat svobodného života. Kromě toho, sám si byl vědom, že by měl s věrností problém, žádnou si v náručí dlouho nehýčkal.

Říká se, že už jen stěny jeho pražského bytu by mohly vyprávět… Jmény svých milenek se nechlubil, nikdy prý na něho nic neprasklo. Uvádí se ale, že měl románek s francouzskou herečkou Marlène Jobert, která o něho stála, ale „nevyšlo“ jí to. Někdy na počátku 80. let v době natáčení komediálního dramatu Slavnosti sněženek téměř dva roky randil s dcerou krále němé grotesky Anette Emily Chaplin ač sám říkal, že jsou jen přátelé. Další ženou, která se už v jeho pozdním věku objevovala po jeho boku, byla americká jazzová zpěvačka Juwana Jenkins.

„Zasloužilá matka“

Dala život pěti dětem, dvě si osvojila, vdávala se mladá, u oltáře stála třikrát. K šedesátinám si věnovala známá herečka dárek v podobě knihy, která nese její jméno, s podtitulem Dělte dvěma. V ní se ohlíží za svým životem a kariérou. Autorovi knihy, novináři a spisovateli Petrovi Mackovi se svěřila s citlivými a intimními podrobnostmi z jejího života, prozradila své tajemství.

Ani jedno manželství jí nevyšlo, byť se vždy vdávala z velké lásky. Rozchod s třetím mužem je veřejně známý. Tehdy oblíbený herec, později režisér, politik a diplomat ji po čtrnácti letech vyměnil za mladší, a to i přesto, že spolu ustáli úmrtí půlročního syna Melichara, který se narodil s vrozenou vadou. O tři roky déle byla manželkou stavaře Marka Navrátila. Také s druhým mužem čelila velkému psychickému vypětí, když lékaři bojovali o život jejich syna Cyrila, který měl stejnou vadu, jako později jeho nevlastní bratr. Důvodem jejich rozchodu nebyla náklonost k ženám, ale dle jejích slov k alkoholu. Rozvedli se ve stejném roce, v němž se jí narodila dcera Kordula, jejímž otcem je zmíněný diplomat.

Herečka se svěřila, že jejím životem „proplulo“ několik mužů, a prý jich nebylo málo, jejich jména prozradit nechtěla. Kromě jednoho…

O nevěrách a trápení

Ještě před vydáním knihy se vědělo, že jako mladinká chodila s hercem Janem Hartlem. Opustila ho po čtyřech letech a šušká se, že on vztah bral vážně, zlomila mu srdce, že s ní od té doby nemluví. První dceru Agátu, modelku a módní návrhářku, jejíž tři rozvody a čtyři manželství byly soustem pro media, má s reklamním režisérem. Ale zpět k její matce.

Manželství s Agátiným otcem nebylo šťastné, byli oba mladí, prostě jim to neklapalo. Už rok po jejím narození byl hereččiným víc než kamarádem ženatý herec Michal Pešek, ale skutečný „vztah“ to údajně nebyl. Neshody v manželství dovršila manželova nevěra s její nejlepší kamarádkou. V té době jí měl, jak se Mackovi svěřila, nadbíhat již zmíněný starý mládenec. Byť stále vdaná, zamilovala se až po uši. Během několikaměsíčního románku měla otěhotnět, dítě si nechala vzít. Důvod byl prostý.

Veronika Žilková věděla, že onen starý mládenec Jiří Menzel se věrností netrápí. Už jednou se spálila, cítila, že by nejspíš Jiřího nedokázala zkrotit, jejich vztah pro něho byl jen jedním z mnoha. Navíc se bála, že by přišla o práci… Velmi ji to trápilo a dodnes nevyrovnala s tím, že si sama zradila své hodnoty. „Potratem se dítěte nezbavíte, navždy vám po něm zůstane vzpomínka a výčitka“, potvrdila na facebookovém videoklipu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Veronika Žilková prozradila tajemství nejen svá, mluvila otevřeně o svém pestrém životě a herecké kariéře.

